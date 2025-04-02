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Almanya Azerbaycan’dan özür diledi

Almanya Azerbaycan’dan özür diledi

04:002/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Walter Steinmeier
Walter Steinmeier

Almanya, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Instagram'dan Karabağ'ı işgal eden sözde Ermeni yönetiminin bayrağını kullanması nedeniyle, Azerbaycan'dan özür dilediği belirtildi. Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Dörte Dinger, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e gönderdiği mektupta söz konusu paylaşımın Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'in sosyal medya hesabında kısa bir süreliğine yayımlandığını ve hatanın fark edilmesinin ardından hemen silindiğini açıkladı. Dinger, gönderdiği mektubunda, "Bu yazı, teknik bir hata nedeniyle yayımlanmış olup, Almanya'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin bilinen tutumuyla ilgisi bulunmamaktadır. Paylaşımımın Azerbaycan'daki bazı kişilerde yarattığı yanlış izlenimden dolayı içtenlikle özür dilerim" diye yazdı. Steinmeier, Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram hesabındaki paylaşımında, Karabağ'daki eski işgal rejiminin "bayrağını" kullanmıştı.


#Almanya
#Azerbaycan
#Walter Steinmeir

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