Elon Musk'tan USAID'in 'Kovid-19 gibi biyolojik silah araştırmalarını' finanse ettiği iddiası

Elon Musk, Donald Trump ile birlikte kapatılmasını istedikleri USAID'in Kovid-19 araştırmalarını finanse ettiğini ileri sürdü.
Elon Musk, dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne yol açan Kovid-19 salgınına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) "milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını gibi biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını" iddia etti. Musk, USAID'i, ABD'li EcoHealth Alliance Grup aracılığıyla, Kovid-19 salgınının üretildiği iddia edilen Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarlara milyonlarca dolar para aktarmakla suçluyor.
Amerikalı milyarder
,
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID)
"
milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını gibi biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını
" öne sürdü.
Musk, X sosyal medya hesabından son zamanlarda gündeme gelen
hakkında paylaşımda bulundu.
Paylaşımda Musk,
"USAID'in sizlerin vergilerini kullanarak milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 da dahil biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını biliyor muydunuz?
" ifadesini kullandı.
Musk, USAID'i, ABD'li
aracılığıyla,
nın üretildiği iddia edilen
ndeki laboratuvarlara milyonlarca dolar para aktarmakla suçluyor.
Elon Musk, Kovid-19 salgınının
olduğunu iddia ederek USAID'in bu araştırmalara finansal destek sağladığını öne sürdü.
Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.
ABD basınında çıkan haberlerde ise
'ın, USAID'i
na bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırlığı yaptığı iddia edilmişti.
Trump'ın USAID'i ABD Dışişleri Bakanlığına bağlayacak olan başkanlık kararnamesinin 10 bin çalışanı ve 40 milyar dolarlık bütçesi bulunan USAID'in personel sayısını azaltacağı ve ajansın özerkliğini kısıtlayacağı ifade edilmişti.
Musk'ın başında olduğu
Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE)
USAID verilerine erişimine sorun çıkartan
yöneticilerinin idari izne çıkarıldığı bildirilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından hayati insani yardımların sürdürülmesi konusundaki ek feragata 30 Ocak'ta onay vermişti.
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