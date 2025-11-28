Yeni Şafak
Endonezya'da şiddetli yağışlar: 174 kişi hayatını kaybetti

15:2428/11/2025, Cuma
AA
Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısı 116'ya, Açe'de ise 35'e çıktı. Suharyanto, ayrıca arama kurtarma ekiplerinin, Batı Sumatra'da da 23 kişinin cansız bedenine ulaştığını belirtti.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 174'e yükseldi.

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, yaptığı açıklamada, Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya, Açe'de ise 35'e çıktığını bildirdi.
Suharyanto, ayrıca arama kurtarma ekiplerinin, Batı Sumatra'da da 23 kişinin cansız bedenine ulaştığını belirtti.
Kayıp 74 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulundu.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı ise binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını ve binlerce ailenin yerinden olduğunu kaydetti.

Ayrıca pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanların da sellerde zarar gördüğü aktarıldı.

