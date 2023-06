Facia değil katliam

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında 750 kadar düzensiz göçmeni taşıyan balıkçı teknesinin batmasına ilişkin skandallar silsilesine her gün bir yenisi ekleniyor. Libya’nın Tobruk limanından çıktıktan sonra Yunan karasularına yakın bölgede Frontex ve Yunan sahil güvenlik ekipleri takibindeki teknede düzensiz göçmenlerin yardım çağrısına kayıtsız kalındığı ve İtalya’ya doğru zorla ittirildiği ortaya çıktı. Yunan makamları olayla ilgili çelişkili açıklamalar yaparken, ülke genelinde sorumluların bulunmasına ilişkin protesto gösterileri düzenlendi. Protestolarda, “Katiller; AB, Yunan sahil güvenliği ve Frontex” yazılı pankartlar taşındı. Faciada resmi can kaybı sayısı 78 olsa da, bilançonun 500’e ulaşabileceği belirtiliyor.

Yunan makamların, faciayla ilgili can kaybı sayısını da gizlediği belirtiliyor. Teknenin alt güvertesinde en az 100 çocuğun olduğu ortaya çıkmış öte yandan kadınların da olduğu 750 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti. Söz konusu 750 kişiden 104’ünün kurtarıldığı açıklanırken, 78 can kaybı olduğu resmen açıklanırken, Yunan makamların 500’e varan gerçek can kaybı sayısını tepkilerden kaçınmak için açıklamadığı değerlendiriliyor. Batan teknenin dört bin metre derinlikte olduğu ve kurtarma çalışmasının mümkün olmadığı açıklanmıştı.