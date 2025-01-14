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‘Gazze’de ateşkes bu hafta olabilir’ iddiası

‘Gazze’de ateşkes bu hafta olabilir’ iddiası

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gazze'de 16 aydır devam eden katliamlara ilişkin ateşkes ve esir değişimine ilişkin beklentiler arttı.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor. İsrail'de Hamas'la bir anlaşmanın yakında imzalanacağı yönünde iddialar yükseliyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli bazı kaynaklar, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın ayrıntıları üzerinde mutabakatın sağlandığını; Hamas'ın nihai yanıtını beklediklerini aktardı. Planda, İsrailliler karşılığında Filistinlilerin serbest bırakılacağı, Gazze'ye insani yardım akışına izin verileceği, zorla yerinden edilenlerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri döneceği, Gazze'de yeniden imarın başlayacağı ve sınır kapıların yeniden açılacağı üç aşamalı bir anlaşmadan bahsediliyor.

ABD: ÇOK YAKINIZ!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı. Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KALIN'DAN ATEŞKES MESAİSİ

  • Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki telefon görüşmesinde, ateşkes çabalarının sürdürülmesinde mutabık kalındı. Görüşmede, müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
#Gazze
#Ateşkes
#İsrail
#İbrahim Kalın

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