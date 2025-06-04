Gazze'de katledilenlerin üçte biri çocuk ve bebek

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi özel çıkarları nedeniyle Gazze halkına yönelik başlattığı soykırım savaşını daha da genişletiyor. İsrail’in Gazze’deki sürdürdüğü soykırımda en büyük acılarını şüphesiz çocuklar ve kadınlar yaşıyor. Siyonist güç, sadece 20 ayda Gazze Şeridi’nde yaklaşık 20 bin çocuğu katletti. UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, İrlanda basınına Gazze'deki yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Touma, sadece 20 ayda 50 bin erkek ve kız çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığını ifade etti. UNRWA İletişim Direktörü Touma, bunun bile tüm dünyayı şoke etmeye yetecek ve işgalci İsrail saldırılarının durdurulması için daha fazla harekete geçirecek bir şey olduğunu söyledi.





HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL

UNRWA'nın paylaşımında, Gazze Şeridi'nde aralarında çocukların, insani yardım ve sağlık çalışanlarının, ilk yardım görevlilerinin ve gazetecilerin de bulunduğu sivillerin öldürülmeye ve yaralanmaya devam ettiği vurgulandı. Paylaşımda ayrıca, "Gazze'de hiç kimse güvende değil, ayrım yapılmıyor, hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.





ÖLMEYENLER DE ANNESİZ BABASIZ KALIYOR

Siyonist gücün saldırılarında katledilen çocukların sayısı bu korkunç rakamlara ulaşmışken hayatta kalanlar da hayatlarını annesiz ve babasız olarak sürdürmek zorunda kalıyor. Gazzeli çocukların büyük bir kısmı ya annesini ya da babasını veya ikisini bombalamalar sonucu kaybediyor. Küçük yaşta kimsesiz kalan bu çocukların hayatı daha da zorlaşıyor. İsrail saldırılarını durdurmaması nedeniyle de diğer Filistinliler bu çocuklara sahip çıkmaya zorluk çekiyor.





KALICI İŞGALE GİRİŞTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 201 Filistinli öldürüldü, 12 bin 652 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise katledilen Filistinlilerin sayısı 54 bin 470'e, yaralıların sayısı da 124 bin 693'e yükseldi. Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini açıklamıştı. Söz konusu plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek. İsrailli bakanlar, Gazze’de sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını duyurdu.



