Terör devleti İsrail, Gazze'de yıllardır soykırım yapıyor. Hayatta kalan Filistinliler bir de açlıkla boğuşuyor. İşgalci güçler, Filistinlilerin yardımlara erişmesine engel oluyor. Gazze'de yaşayan Doktor Mohamad Rajap, son durumu Yeni Şafak'a anlattı.
Çadırda yemek yapma mücadelesi
Savaş mağduru Gazzeliler, yaşadığı yiyecek ve içecek sıkıntıları nedeniyle ramazan ayında da açlıkla ciddi anlamda mücadele veriyor. Gazze’nin güneyindeki yoğunluk nedeniyle kuzeyden güneye gelen insanlar çadır kuracak yer bulmakta da zorluk çekiyor. Normal süreçte 200 bin olan Refah bölgesinin kapasitesi 200 bin iken şu anda 1 milyon 200 bin civarında. Burada çadır kurma fırsatı bulan Gazzeliler alabildikleri az miktarda un ile çadırlarında ekmek yapıyor. Sadece ekmek ile günü geçirmeye çalışan Gazzeliler, Refah sınır kapısından daha fazla yardım geçmesini istiyor.