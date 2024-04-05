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Dünya

Gazze'de yaşayan doktor 'insani yardım' dramını anlattı: Gelen yardımlar para ile satılıyor

Ateşkesin bilmeceye dönüştüğü Gazze’de siviller ramazan yardımları konusunda da hayal kırıklığı yaşıyor. Halihazırda İsrail’in ablukası nedeniyle kısıtlı sayıda giren yardımlar yer yer bazı istismarcılar tarafından suiistimal ediliyor. Gazze’de yaşayan Doktor Mohamad Rajap, “Burada insanlar savaşla ve açlıkla mücadele ederken bir de gelen yardımlar için para bulmaya çalışıyor. Yardımların Gazze’ye girmesi çok önemli ama girdikten sonra da takip edilmesi gerek. Çünkü yardımları alanlar ücret karşılığında satıyorlar. Bu konuda Kızılay adil davranmaya çalışıyor” diyerek tepki gösterdi.

Canberk Doğan
17:11 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 17:15 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Doktor Mohamad Rajap
Doktor Mohamad Rajap

Terör devleti İsrail, Gazze'de yıllardır soykırım yapıyor. Hayatta kalan Filistinliler bir de açlıkla boğuşuyor. İşgalci güçler, Filistinlilerin yardımlara erişmesine engel oluyor. Gazze'de yaşayan Doktor Mohamad Rajap, son durumu Yeni Şafak'a anlattı.




Çadırda yemek yapma mücadelesi

Savaş mağduru Gazzeliler, yaşadığı yiyecek ve içecek sıkıntıları nedeniyle ramazan ayında da açlıkla ciddi anlamda mücadele veriyor. Gazze’nin güneyindeki yoğunluk nedeniyle kuzeyden güneye gelen insanlar çadır kuracak yer bulmakta da zorluk çekiyor. Normal süreçte 200 bin olan Refah bölgesinin kapasitesi 200 bin iken şu anda 1 milyon 200 bin civarında. Burada çadır kurma fırsatı bulan Gazzeliler alabildikleri az miktarda un ile çadırlarında ekmek yapıyor. Sadece ekmek ile günü geçirmeye çalışan Gazzeliler, Refah sınır kapısından daha fazla yardım geçmesini istiyor.


Evlerine kavuşmak istiyorlar

Gazzelilerin ramazan ayında sağlanmasını umdukları ateşkesle beraber evlerine dönemeyi umdukların söyleyen Rajap,
“İnsanlar büyük bir umutla Ramazan'ı bekliyordu Gazze’de çünkü ateşkese kesin gözüyle bakılıyordu. Ama ramazanın ortalarına gelmemize rağmen hiçbir değişiklik olmadı. İnsanlar uzun süredir çadırlardan ayrılmayı bekliyordu. Biz ramazan ayının her gününü bir bayram şeklinde geçiriyorduk. Fakat biz burada ne iftar ne de sahur yaparken bir keyif alabiliyoruz. Herkes yıkılmış olsa da kendi evine dönmek istiyor”
diye konuştu.

Gelen yardımlar para ile satılıyor

Gönderilen yardımların Gazze’ye girişinden sonra yardımların satıldığını söyleyen Rajap,
“Gelen yardımlar satılıyor. Bazı insanlar gelen yardımları başka bir şey satın almak için satılıyor. Buraya gelen yardımların kontrolü konusunda bir sıkıntı var. Ya dağıtıcıda, ya tedarik sonrası süreçte bağlantı olmaması nedeniyle buradaki Filistinliler zor durumda kalıyor. Yani yardımların sonrası kontrol edilmiyor. Bir noktada bu durumun da takip edilmesi lazım. İnsanlar burada zaten zor durumda ve hayatta kalma savaşı veriyorlar. Ve bildiğimiz tanıdığımız ürünleri almaya çalışıyoruz. Kızılay’ın yaptığı yardımları özellikle takip ediyorum”
dedi.

Rajap,
“Kızılay’ın yardımları diğerlerine göre daha adil dağıtılmaya çalışılıyor. Ve gelen ürünler kaliteli. ABD’nin paraşütlerle gönderdii yiyeceklerden çok daha kaliteli. Çünkü onların gönderdiği ürünlerden kötü kokular geliyor ve yenilecek gibi değil”
ifadelerini kullandı.

Gazze ile dertlenen Doktor Şeyma Denli Yalvaç: İnsan haklarına artık bizi inandıramazlar

İsrail’in on yıllardır dünyanın gözü önünde Filistin’de uyguladığı etnik temizlik; 7 Ekim’den bu yana şiddetini artırarak devam ederken, Gazze’de masum erkeklerin, kadınların ve çocukların katledilişinin üzerinden tam 4 ay geçti. Kalp Cerrahı Doktor Şeyma Denli Yalvaç, yıllar önce Kudüs’ü ziyaret ettikten sonra hayatında nelerin değiştiğini ve Gazze’deki soykırıma dair çevresini bilinçlendirmek adına yayınladığı içeriklerin arka planını Yeni Şafak’a anlattı. Doktor Yalvaç, Gazze’nin yanında bulunanlar ve bulunmayanlar olarak ikiye ayrıldığımızı belirterek, artık insan haklarının ve düşünce özgürlüğünün olduğuna inanmadığını söyledi.

Gazze'ye girmeyi başaran Türk doktor Taner Kamacı Filistinli çocukların umudu oldu

Diyarbakır'da bir özel hastanede görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, işgalci İsrail'in ablukası altındaki Gazze’ye girmeyi başardı. Saldırılarda yaralanan çocukları ameliyat ederek başarılı operasyonlara imza atan kahraman doktor, Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle izleyen herkesin takdirini toplayan Kamacı, çektiği görüntülerle hastanedeki son durumu da sevenleriyle paylaştı. Yerinden edilmiş insanların koridor ve merdiven aralarında yaşamak zorunda kaldığı hastanedeki insanlık dramı Gazze'deki krizin boyutunu da gözler önüne serdi. Öte yandan Taner Kamacı, ocak ayının başında Diyarbakır'daki sessiz yürüyüş eylemine öncülük etmiş, "Gazze'de çalışmaya hazırız" mesajı vermişti.


#Gazze
#İsrail
#insani yardım
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