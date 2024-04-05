“İnsanlar büyük bir umutla Ramazan'ı bekliyordu Gazze’de çünkü ateşkese kesin gözüyle bakılıyordu. Ama ramazanın ortalarına gelmemize rağmen hiçbir değişiklik olmadı. İnsanlar uzun süredir çadırlardan ayrılmayı bekliyordu. Biz ramazan ayının her gününü bir bayram şeklinde geçiriyorduk. Fakat biz burada ne iftar ne de sahur yaparken bir keyif alabiliyoruz. Herkes yıkılmış olsa da kendi evine dönmek istiyor”