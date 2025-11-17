Yeni Şafak
Gazze'deki hükümet: On binlerce çadır sular altında kaldı, 288 bin aile felaketi yaşıyor

17/11/2025, Pazartesi
Büyük bir insani felaketin yaşandığı Gazze'ye yardım girişi İsrail tarafından engelleniyor.
Gazze Şeridi'nde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle on binlerce çadırın sular altında kaldığı, 288 bin ailenin felaket şartları altında yaşadığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze'de yağan yağmurlarla birlikte yaşanan drama dikkat çekildi.

Bölgede etkili olan yağış sonrası on binlerce çadırın sular altında kaldığı, 288 bin ailenin felaket şartları altında yaşadığı ve acilen 300 bin çadır veya prefabrik eve ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
İsrail saldırılarının yol açtığı devasa yıkım ve can kayıplarının yanı sıra üç gündür devam eden yağışlar nedeniyle insani koşulların daha da kötüleştiği ifade edildi.
İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana barınma, ısınma, alternatif enerji ve aydınlatma için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini engellemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in "felaketi derinleştirmeye dönük yeni tip soykırım uygulamalarını dayatmaya çalıştığı" ve ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole bağlılıktan kaçındığı vurgulandı.​​​​​​​




