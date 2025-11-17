Gazze'deki hükümet: On binlerce çadır sular altında kaldı, 288 bin aile felaketi yaşıyor

Gazze Şeridi'nde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle on binlerce çadırın sular altında kaldığı, 288 bin ailenin felaket şartları altında yaşadığı bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze'de yağan yağmurlarla birlikte yaşanan drama dikkat çekildi.
İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana barınma, ısınma, alternatif enerji ve aydınlatma için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini engellemeyi sürdürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, İsrail'in "felaketi derinleştirmeye dönük yeni tip soykırım uygulamalarını dayatmaya çalıştığı" ve ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole bağlılıktan kaçındığı vurgulandı.