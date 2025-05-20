Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'nin kuzeyinde çatışma: 1 İsrail askeri öldü, 2'si yaralandı

Gazze'nin kuzeyinde çatışma: 1 İsrail askeri öldü, 2'si yaralandı

07:3620/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 858, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.
İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 858, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusundan 1 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan 22 yaşındaki Yosef Yahuda Hirak'ın öldüğü ifade edildi.

Hirak'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Harasha adlı yerleşim biriminden olduğu aktarılan açıklamada, 401. Tugaya bağlı 601. Mühendis Tugayında görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerinin öldüğü çatışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise olayda 2 askerin de yaralandığı bilgisini verdi.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 858, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.

#Filistin
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?