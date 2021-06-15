Gazze'nin sessiz kurbanları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir diğer kurbanı da hayvanlar oldu. Bombardıman şehirdeki tüm canlılara büyük zarar verdi. Enkaz altında günlerce aç kalan hayvanların yardımına Gazze’deki gönüllü veterinerler yetişti. Ekipman sıkıntısına rağmen ekip, çok sayıda hayvanı tedavi ederek hayata tutunmasını sağladı.

ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILAN MAKİNEDE ÇEKTİK

Gazzeli veteriner Mutasım Kadura, bombalamaların ardından muayenehanesine her gün onlarca yaralı hayvan geldiğini söyledi. Kadura, “İşgalcilerin Gazze’ye yönelik saldırıların sessiz kurbanı oldular. Kiminin kemikleri kırılmıştı, kiminin gözüne şarapnel parçası kaçmıştı, kimi açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölmek üzereydi. Korkudan yemek yemeyi reddedenler oldu. Abluka nedeniyle gerekli teçhizata sahip değiliz. Mesela uyluk kemiği kırık olan bir kediyi ameliyat etmeden önce röntgenini hastanede çocuklar için kullanılan makinelerde çektirmek zorunda kaldım” dedi.

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Gazzeli veteriner Mutasım Kadura.

HAYVAN HASTANESİ GEREKİYOR

Bir veteriner kliniği olan Kadura, aynı zamanda Tarım Bakanlığında da hizmet veriyor. Gazze’de veterinerlik hizmetlerinin uzun yıllardır büyük sorunlarla boğuştuğuna vurgu yapan Kadura, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplamda 70’e yakın veteriner var. Ancak büyük çoğunluğu 50 yaşın üzerinde ve artık aktif olarak çalışmıyorlar. Sahada çalışan atlı yedi genç veteriner var ve bu sayı çok yetersiz. Veterinerlik eğitimini de birçoğumuz Filistin dışında almak zorunda kaldı. Ben eğitimimi Ürdün'de tamamladıktan sonra ülkeme hizmet etmek için buraya geri döndüm. Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak gerekli araç ve gereçlerden yoksunuz. İlaç yok, kan tahlilleri yapamıyoruz. Gazze’de 7/24 hizmet veren bir hayvan hastanesi mutlaka olmalı.”



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