Dünya Gazzeye kardeş desteği
ORTADOĞU

Gazze’ye ‘kardeş’ desteği

Keçiören Belediyesi, İsrail ablukasındaki Gazze Belediyesi ile 2013’ten beri kardeş şehir. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İsrail ne kadar yıkarsa yıksın biz yine kardeş şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi. Altınok, kardeş şehirleri Gazze’nin İsrail’in ağır bombardımanı altında olduğunu belirterek, "İsrail, bu akıtılan kanların bedelini bir gün ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Gazze’ye ‘kardeş’ desteği
Fotoğraf: Arşiv

İsrail’in devlet terörüne maruz kalan Gazze’nin kardeş şehri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İsrail ne kadar yıkarsa yıksın biz yine kardeş şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi. Keçiören Belediyesi, İsrail ablukasındaki Gazze Belediyesi ile 2013’ten beri kardeş şehir. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kardeş şehirleri Gazze’nin İsrail’in ağır bombardımanı altında olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

Turgut Altınok
Turgut Altınok

YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

  • “İsrail, bu akıtılan kanların bedelini bir gün ödeyecektir. İsrail’in saldırılarında Batı’nın iki yüzlü olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İşlerine geldiğinde demokrasi, adalet, hürriyet, insan hakları. Şimdi orada insanlık suçu işleniyor, soykırım işleniyor. Ama duyması ve görmesi gerekenler kör ve sağır. Mutlaka bunun için de Türk ve İslam dünyası ilişkilerini pekiştirmeli. Dünyadaki hak, hukuk, adalet ve medeniyetin tesisinin de yolu buradan geçiyor. Aciz değiliz, gücümüzü birleştirdiğimizde güçlüyüz. Kardeş şehrimize çok yardım ettik. İsrail yıktı, biz yaptık. İsrail bombaladı, altyapısı, üst yapısını yeniden ayağa kaldırdık. Ekonomik destekler verdik. Ama biz yapıyoruz, İsrail yıkıyor. Şu an oradaki kardeşlerimiz can derdinde. Şu fırtınadan sonra imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaçları doğrultusunda biz de destek olmaya devam edeceğiz. Şartlar, müsait olduğunda, gereken yapılacaktır.”
Abone Ol Google News
7 şüpheli yakalandı

7 şüpheli yakalandı

​İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye eş zamanlı operasyon.
Bakan Koca müjdeyi verdi

Bakan Koca
müjdeyi verdi

On milyon doz Sinovac bu hafta geliyor.
Üç gün daha öldüreyim

Üç gün daha öldüreyim

​Netanyahu, Biden'dan katliam için süre istedi.
ABD Sofi'yi koruyamadı

ABD Sofi'yi koruyamadı

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarasıydı.
Bu mağarada vuruldu

Bu mağarada vuruldu

MSB, ​Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüsünü paylaştı.
Metinleri karıştırmış

Metinleri karıştırmış

Meral ​Akşener HDP'nin diliyle konuştu.

Koruma gücü bize hayat verir

Koruma gücü bize hayat verir

​“Müslüman ülkelerin ortak askeri güç kurma”sı fikrine Filistinliler'den destek.
BM'de ABD engeli

BM'de ABD engeli

'Diğer ülkeler tamam, Amerika tek başına engelliyor.'
Bahçeli'den Filistin çıkışı

Bahçeli'den Filistin çıkışı

'​Gerekirse biz gidip nihai olarak kanı durduralım.'
Çocukları bu bombalarla katlediyor

Çocukları bu bombalarla katlediyor

İşgalci ​İsrail'in infilak etmeyen patlayıcıları Filistinlileri tehdit ediyor.
Gençler bayrağı ileriye taşıyacak

Gençler bayrağı ileriye taşıyacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı.
Anayasa buluşması

Anayasa buluşması

​Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen dünkü buluşma, iki liderin 5. zirvesi oldu.
Hibe desteği <br>10 bin lirayı geçti

Hibe desteği
10 bin lirayı geçti

​4.6 milyar lira esnafın yüzünü güldürdü.
İzmir'de çifte kupa zaferi

İzmir'de çifte kupa zaferi

Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.
Formayı son kez mi giydi?

Formayı son kez mi giydi?

Sezonun oyuncusu olarak gösterilen Ghezzal için transfer iddiası.

​Terör örgütü Diyarbakır'da askeri üssü hedef aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.