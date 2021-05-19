Gazze’ye ‘kardeş’ desteği Keçiören Belediyesi, İsrail ablukasındaki Gazze Belediyesi ile 2013’ten beri kardeş şehir. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İsrail ne kadar yıkarsa yıksın biz yine kardeş şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi. Altınok, kardeş şehirleri Gazze’nin İsrail’in ağır bombardımanı altında olduğunu belirterek, "İsrail, bu akıtılan kanların bedelini bir gün ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yasemin Asan 19 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2021, 05:57 Yeni Şafak