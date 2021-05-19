​Gazze’ye ‘kardeş’ desteği

İsrail’in devlet terörüne maruz kalan Gazze’nin kardeş şehri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İsrail ne kadar yıkarsa yıksın biz yine kardeş şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi. Keçiören Belediyesi, İsrail ablukasındaki Gazze Belediyesi ile 2013’ten beri kardeş şehir. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kardeş şehirleri Gazze’nin İsrail’in ağır bombardımanı altında olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:
YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ
- “İsrail, bu akıtılan kanların bedelini bir gün ödeyecektir. İsrail’in saldırılarında Batı’nın iki yüzlü olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İşlerine geldiğinde demokrasi, adalet, hürriyet, insan hakları. Şimdi orada insanlık suçu işleniyor, soykırım işleniyor. Ama duyması ve görmesi gerekenler kör ve sağır. Mutlaka bunun için de Türk ve İslam dünyası ilişkilerini pekiştirmeli. Dünyadaki hak, hukuk, adalet ve medeniyetin tesisinin de yolu buradan geçiyor. Aciz değiliz, gücümüzü birleştirdiğimizde güçlüyüz. Kardeş şehrimize çok yardım ettik. İsrail yıktı, biz yaptık. İsrail bombaladı, altyapısı, üst yapısını yeniden ayağa kaldırdık. Ekonomik destekler verdik. Ama biz yapıyoruz, İsrail yıkıyor. Şu an oradaki kardeşlerimiz can derdinde. Şu fırtınadan sonra imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaçları doğrultusunda biz de destek olmaya devam edeceğiz. Şartlar, müsait olduğunda, gereken yapılacaktır.”