Dünya Genelkurmay Başkanı Gülerden Brükselde kritik temas ABDli mevkidaşı ile Suriyeyi görüştü
AVRUPA

Genelkurmay Başkanı Güler'den Brüksel'de kritik temas: ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü. İki komutan Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgede Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldı.

Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı kapsamında gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.

MASADA SURİYE KONUSU VAR

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, yaptığı yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miller, bugün Brüksel'de Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. İki komutan Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgede Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldı. ABD Türkiye ile iki stratejik ilişkilerine değer veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. İki gün sürecek toplantıya NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Toplantının ana gündem maddelerini, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti, Irak eğitim misyonu, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü, Rusya ve ortaklarla ilişkiler oluşturuyor.

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