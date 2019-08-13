Güney Kore Aden'e 300 asker gönderiyor

Güney Kore’nin Cheonghae Birliğine bağlı 30’uncu tümeni bugün altı ay boyunca Somali kıyılarında korsanlıkla mücadele görevi için Aden Körfezi’ne gönderildi. Eylül ayında göreve başlayacak olan 300 asker, 2009’dan beri Aden Körfezi’nde bulunan Güney Kore’nin birliğine katılacak. Ancak yerel medya gönderilen askerlerin Hürmüz Boğazı’nda ABD tarafından oluşturulmaya çalışılan uluslararası koalisyona katılacağını iddia etti.

ABD, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan stratejik su yolu olan Hürmüz Boğazı’nı güvence altına almak için koalisyon kurma kararı aldı. ABD hükumeti geçtiğimiz haftalarda Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere’nin koalisyona katılmaları için çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan Mayıs’tan bu yana Hürmüz Boğazı’nda birkaç ticari tanker saldırıya uğradı. ABD ve müttefikleri, İran’ı olaylardan sorumlu tuttu. İran hükumeti ise iddiaları reddetti. Gerginlik, Washington’un uçak gemisi, Patriot füzeleri, B-52 bombardıman uçakları, F-15 savaş uçakları ve USS Mason muhribini bölgede konuşlandırılması ile zirveye çıktı.