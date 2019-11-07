Dünya Güven bunalımı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Güven bunalımı

Ruslarla ortak devriyeler ABD ile sonuçsuz kalmış sürece benzemeye başladı. Verilen sözlere rağmen PKK, 30 kilometre güneye inmek bir yana sınır hattında cirit atıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ortak devriye
Ortak devriye

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı kapsamında müşterek kara devriyelerinin ilk ikisi 5 gün arayla icra edildi. Sınırötesindeki askerî devriyelerin bu haftadan itibaren daha sık aralıklarla yapılması bekleniyor. Rusya ile mutabakat sağlanan angajman gereği, 'ortak devriye sırasında tespit edilen terörist unsurlar' etkisiz hale getirilecekti. Ancak bu noktada devriyelerin Rusya tarafından önceden hazırlanmış sahalarda yapılıyor oluşu dikkat çekiyor. Rus Subay İgor Jukov, devriyenin Rus tarafının bir önceki gün gezdiği güzergahta yapıldığını kaydetmiş, 'planda birtakım düzenlemeler yapılmasına rağmen devriyenin olağan şekilde geçtiğini' söylemişti. Müşterek kara devriyelerinin önceden hazırlanmış alanlarda yapılıyor oluşu samimi işbirliği beklentilerini karşılamaktan hayli uzak. Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye, 'karşılıklı güven' esasına dayalı olarak PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkarıldığı konusunda Rusya'nın sözlerine itibar edildiğini vurgulamıştı. Fakat PKK orada hâlâ varlık gösterdiğinden ötürü, verilen sözler sahada hiçbir şekilde karşılık bulmuş değil. Barış Pınarı Harekât bölgesinin batı ve doğusunda Türkiye'nin askeri gözlem noktaları kurup kurmayacağı da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ORADA İŞLER KARIŞIK

  • Türkiye ile Rusya arasında şuana kadar gerçekleştirilen her iki müşterek devriye de sınır hattında görece daha sorunsuz alanları kapsadı. İlk kara devriyesi, Rasulayn-Kamışlı arasında Dırbesiye-Amude hattında yaklaşık 87 km uzunluğundaki hatta icra edildi. İkincisi ise Ayn el-Arab (Kobani) doğusunda 70 km'lik güzergâhı kapsadı. Fırat'ın doğusunda yaklaşık 350 km uzunluğundaki devriye hattında en kritik yer ise Kamışlı doğusundan Irak-Suriye sınırına uzanan bölge olacak. ABD askerlerinin geri dönerek PKK'lılarla birlikte devriye attığı bu bölge Washington cephesi için olduğu kadar Esed ve Rusya açısından da kritik önemde. Türk askerinin Irak-Suriye arasındaki bölgeye girmemesi için tüm güçler büyük çaba sarf ediyor.

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