GZT editörlerine Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltı: Ağır şartlarda tutuluyorlar

Dünyadaki Türk topluluklarının kültürlerini vlog haline getirmek isteyen Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak ilk olarak Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'ne gitti.

GZT'de editörlük yapan ve Türkiye'de küçük Türk topluluklarının kültürel varlığı üzerine yüksek lisansına devam eden Kenzhetay ve yine GZT'de editörlük yapan Karaçak, Yakutistan ve Altay'daki halkın müzik, dans ve yemeklerine dair çekim yaptı.

Vlogları için materyal toplayan editörler, Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde kaldıkları otelin önünde Rus terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nazgul Kenzhetay

'CASUSLUK SUÇLAMASI'

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşen olayda, GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak'ın eşyalarına el kondu, bütün verileri silindi ve kendilerine 'casusluk' suçlaması yöneltildi.

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AVUKAT TAYİN EDİLMEDİ: ZORLA BELGELER İMZALATILDI

Karaçak ve Kenzhetay'a taleplerine rağmen avukat tayin edilmedi. Editörlerin kendi avukatlarına ulaşmasına da izin verilmedi. Rusça konuşmayan Karaçak'a Türkçesi iyi olmayan bir tercüman atandı ve editörlere baskı altında 'suçun kabulüne ilişkin' belgeler imzalatıldı.

SÜRECİ UZATIYORLAR

Editörler Cuma günü 'formalite bir mahkeme' tarafından sınır dışı edilmek üzere Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' sevk edildi ve ayrı hücrelere kondu. Editörlere, '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi. Ancak Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre Rus makamları 10 günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak'ın gözaltına alındıktan sonra kaldıkları yerler

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ YAŞANIYOR

Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak'ın gözaltında bulundukları 'geri gönderme merkezinde' insan hakları ihlalleri de yaşanıyor.

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Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak'ın gözaltına alındıktan sonra kaldıkları yerler

TUVALETTE BİLE KAMERA VAR

Karaçak ve Kenzhetay, kaldıkları hücrelerde ısıtmanın olmadığını, hasta olmaları için havalandırmanın açıldığını, sıcak su bulunmadığını, günde iki kez hava almak için dışarı çıkabildiklerini ve sürekli olarak telefonlarının karıştırıldığını ifade etti. Öte yandan kaldıkları hücreler 7/24 kamerayla izleniyor ve mahremiyetleri ihlal ediliyor.

Tuvaletinde içinde bulunduğu hücreler 7/24 kamerayla izleniyor.

ASILSIZ İFTİRALAR

Rusya'da yapılan haberlerde ise Kenzhetay ve Karaçak'ın 'Rus karşıtı propaganda yürüttüğü, casusluk yaptığı, Türklerin Rus hakimiyeti altında zor şartlarda yaşadığını göstermeye ve İslam'ı yaymaya çalıştığı' gibi asılsız iftiralara yer veriliyor.

Tutukluluk süresince verilen yiyecekler.

Ancak Kenzhetay ve Karaçak'ın durumundan haberdar olan Hakasya'daki Türkler Kenzhetay ve Karaçak'a yiyecek ve içecek getiriyor.

Daha önce çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.

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Emin Karaçak

'TÜRKİ CUMHURİYETLERE GİRDİKTEN SONRA BASKI ARTTI'

Gazeteci Emin Karaçak Rusya içerisinde büyük sıkıntı çekmediklerini ancak Türki cumhuriyetlere girdikten sonra Rus güçlerinin baskılarını artırdığını ifade etti.

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