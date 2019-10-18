Dünya Halk ayaklandı Münbiç, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusunu bekliyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Halk ayaklandı: Münbiç, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nu bekliyor

Esed rejim, askerlerinin PKK ile anlaşarak Münbiç'e girme girişimi binlerce sivili ayaklandırdı. Mare, Azez, El Bab, Cerablus ilçe merkezleri ve Münbiç kırsalında on binler Cuma namazı sonrası protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler 'ne PKK ne Esed, Münbiç Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nu bekliyor' sloganları attı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Münbiç halkı rejimi protesto etti.
Münbiç halkı rejimi protesto etti.

Binlerce Münbiçli cuma namazı sonrası Munbic kırsalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde protesto gösterileri düzenledi.

  • Esed rejimi askerlerinin PKK ile anlaşarak Münbiç'e girme girişimi binlerce sivili ayaklandırdı. Mare, Azez, El Bab, Cerablus ilçe merkezleri ve Münbiç kırsalında onbinler cuma namazı sonrası protesto gösterileri düzenledi.

Sivil halk, rejimi ve terör örgütlerini protesto etti.

Göstericiler 'ne PKK ne Esed, Münbiç Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nu bekliyor' sloganları attı.

'Rejim ve PKK anlaşması yeni mağduriyetler doğurur

Halk rejim karşıtı sloganlar attı.

Münbiç İstikrar Sağlama Komitesi Başkanı Münzir el Sellel Barış Pınarı'nın Münbiç ve sınır şeridini esas alarak başlayan bir temizlik operasyonu olduğunu ve rejim ve PKK anlaşmasının yeni mağduriyetler doğuracağını söyledi. yenisafak.com'a konuşan Münzir el Sellel,

  • "İnsanlar büyük panik yaşıyor, birçok sivil evini satışa çıkardı. Münbiç'te sanayi alanında faaliyet gösteren çok sayıda girişimci şehirden kaçmaya çalışıyor. Şu an itibari ile rejim adına gelen bir kaç konvoy dışında Münbiç'e giriş yapan herhangi bir rejim unsuru yok. Rus asayiş birimleri belirli saatlerde devriye faaliyeti yürütüyor. Esed ordusu üniformalı bir kaç pkk aracı da bu devriyelere eşlik ediyor. Şayet Münbiç teslim edilirse en az 100 bin den fazla sivil Fırat Kalkanı bölgesine geçmeye çalışacak. Bu bizim için büyük bir tehlike ve ÖSO bölgelerinden Mare, Cerablus, Azez, Çobanbey yerleşkelerinde binlerce sivil sokağa döküldü ve bizi rejimin insafına terk etmeyin çağrısında bulundu. En azından bir ara formül bulunmalı ve kesinlikle 8 yıldır PKK ile ittifak halinde olan Esed'in tuzağına düşülmemeli" diye konuştu.

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