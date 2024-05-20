Hamas'ı çocuklarla tehdit etti

Gazze'de yürüttüğü kara ve hava saldırılarına rağmen Hamas'ın direnişini kıramayan işgalci İsrail, binlercesini öldürdüğü Filistinli çocukları hedefine koyarak Hamas'ı tehdit etmeye başladı. Gazze'nin çeşitli noktalarına havadan broşürler atan işgal ordusu, bu broşürlerde isim ve fotoğraflarına yer verdiği çocukları "Hamas sorumluları" diye nitelendiriyor. Broşürlerde, daha önce İsrail'e muhbirlik yapmayı reddeden ailelerin çocuklarının da olduğu belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yürüttüğü vahşi bombardımanlardan en fazla zarar görenler çocuklar olurken, resmi verilere göre öldürülenlerin çoğunu da yine çocuklar oluşturuyor.

KOMUTAN DİYE YAZDILAR

İşgalci İsrail ordusunun attığı broşürlerde, Hamas ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği çocukların tek tek isimlerini yazması dikkat çekiyor. Broşürlerde ismi geçenlerden biri olan Abdurrahman Kemal İbrahim Ebu Tayr adlı bir çocuğun fotoğrafının altına bilgi olarak "Güvenlik Subayı" yazılması İsrail ordusunun Gazze'deki çocuklara bile güvenlik yaklaşımıyla muamele ettiğini ortaya koyuyor. Hamas liderlerine ulaşamayan işgal güçleri, daha önce de intikamını çocuklardan alarak Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin ailesine saldırarak 4 torununu ve kızını öldürmüştü.

YÜK ONLARIN OMUZUNDA

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki 1,4 milyonu aşkın sivilin sığındığı Refah bölgesinin yanı sıra, kuzeydeki Cibaliye Kampı ve orta kesimdeki Nusayrat Kampı'ndaki saldırıları da sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Direktörü Philippo Lazzerini, İsrail'in saldırılara başladığı 12 günlük süreçte, Refah'tan tehcir edilen sivillerin sayısının 800 bini aştığını söyledi. Çeşitli ajanslar tarafından servis edilen görüntülerde ise tehcir sırasında çocukların ailelerinin yükünü omuzladığı görülüyor. Birçok fotoğrafta, nadir olarak girişine izin verilen insani yardımların kamplardaki ailelere ulaştırılması için çocukların sıraya girdiği ve birçok çocuğun yollarda yayan olarak güvenli yerlere ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Çocukların yalnızca ölerek ya da engelli olarak değil ebeveynlerini kaybederek de katliamın yükünü sırtlandığı görülüyor. Filistin Merkezi İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, 43 bini aşkın çocuk bu süreçte yetim kaldı.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR

İsrail ordusu, ortaya çıkan bu kriz tablosuna rağmen sivillerin yerleştiği binaları vurmaya devam ediyor. Bu saldırılarda da yine en fazla çocuklar öldürülüyor. Yerel kaynakların aktardığı görüntülerde, pazar sabahı Nusayrat Kampı'nda bir evi hedef alan saldırının ardından bir babanın çaresizce enkaz altında çocuklarını aradığı görüldü. Gazze Hükümeti Basın Bürosunun verdiği bilgiye göre, gece boyunca Nusayrat Kampı'nın yanı sıra, kuzeydeki Cibaliye Kampı ve Beyt Lahiya'yı hedef alan bombardımanlarda çoğu çocuk 60 sivil yaşamını yitirdi.

15 BİN ÇOCUK ÖLDÜRDÜ

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılar sonucunda 15 bin 103'ü çocuk olmak üzere, 35 bin 386 sivil yaşamını yitirdi. Binlerce çocuğun da engelli durumuna düşmesine sebep olan saldırılar nedeniyle 7 ayı aşkın bir süredir Gazze'deki eğitim faaliyetleri de tamamen durdu.







