Terör devleti İsrail 226. gündür katliam yapıyor! Ölü sayısı 35 bin 456'ya çıktı

İşgal ettikleri Gazze'de Filistinli bir ailenin evine giren İsrail askerleri, hastalıklı ruh yapısıyla horoz ve inek sesleri çıkarıp o anları kaydetti. Soykırım ordusunun 890. taburdan Simha Lubling isimli asker o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde askerlerin hayvan taklidi yaparak eğlendiği ve akli dengesinin yerinde olmadığı görüldü.