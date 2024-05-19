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Dünya

Terör devleti İsrail 226. gündür katliam yapıyor! Ölü sayısı 35 bin 456'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 226 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 70 Filistinli öldü, 110 Filistinli yaralandı.

16:09 - 19/05/2024 Pazar
AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 70 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 456'ya, yaralı sayısının 79 bin 476'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.





#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Katliam
1 saat önce
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