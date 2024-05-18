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Dünya

Terör devleti İsrail Gazze'de Kemal Advan Hastanesi çevresini vurdu: 28 kişi şehit oldu

Terör devleti İsrail, Gazze'de yeni bir katliam saldırısı gerçekleştirdi. İşgalci İsrail ordusunun Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombalaması sonucu 28 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

19:08 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:30 - 18/05/2024 Cumartesi
AA
İsrail Gazze'de Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evleri bombaladı.
İsrail Gazze'de Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evleri bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladığı, çoğu kadın ve çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenledi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, yaptığı açıklamada, saldırıda 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Tıbbi yetersizlikler felaketi katlıyor

Yaralıların çoğunun sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de tıbbi yetersizlikler nedeniyle kurtarılamadığını söyleyen Ebu Safiye, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği dolayısıyla durumun "felaket" olduğunu vurguladı.

Bölgedeki sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı, hava saldırısında ayrıca Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmının da yıkıldığı aktarıldı.



#Gazze
#İsrail
#Kemal Advan Hastanesi
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