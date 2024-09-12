Hamas'tan ateşkeste kararlılık vurgusu: Biden'ın açıkladığı plana göre hazırız

Hamas, İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek ve esir değişimi yapmak için herhangi bir adım atmadığını açıkladı. Hamas, Netanyahu'nun Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ettiğini ve bu nedenle anlaşmaya varmak istemediğini bildirdi.