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Hamas'tan ateşkeste kararlılık vurgusu: Biden'ın açıkladığı plana göre hazırız

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı sürerken Hamas'tan ateşkes konusuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ateşkese yanaşan taraf olduğunu defalarca kez ortaya koyan Hamas, bunu bir kez daha vurguladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı ateşkes taslağının esas alınması gerektiğini belirtilerek yeni şartların reddedildiği belirtildi.

00:38 - 12/09/2024 jeudi
AA
Hamas (Foto: Arşiv)
Hamas (Foto: Arşiv)

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü bildirildi.

"Yeni koşulları reddediyoruz"

Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.

Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.



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