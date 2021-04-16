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Dünya Haşdi Şabiden Türkiyeye tehdit Elimizde bol miktarda roket var
ORTADOĞU

Haşdi Şabi'den Türkiye'ye tehdit: Elimizde bol miktarda roket var

İran destekli Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde lideri Kaysa Khazali, Türkiye'nin Sincar ve Telefer'e olası operasyonlarına ilişkin, "Bu gerçekleşirse şüphesiz silahlarımıza sarılacağız. Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım." dedi. Türkiye'yi tehdit eden Khazali, "Türklere söylüyorum, dünyadaki en iyi kabiliyetlerden birine sahibiz. Elimizde bol miktarda roket var." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Haşdi Şabiden Türkiyeye tehdit: Elimizde bol miktarda roket var
Haşdi Şabili terörist Kaysa Khazali

Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde lideri Kaysa Khazali, Irak'ta yayın yapan bir kanalın canlı yayında, Türkiye'ye karşı skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki varlığının ABD'nin varlığından daha tehlikeli olduğunu öne süren Khzali, "Erdoğan, Sincar'a girerse buradan ayrılmak istemeyecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye gelirse silaha sarılacağız"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarını temizlemek için bölgeye operasyon yapması durumunda "silaha sarılacaklarını" ifade eden Khazali, "Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım. Bu Türklere bir mesaj: Klasik bir savaş olmayacak. Yıpratma harbinde ustayız" dedi.

Dünyadaki en iyi kabiliyetlerden birine sahip olduklarını belirten Khazali, "Üsleri bize yakın. 7, 20 ve 40 km ötedeler. Elimizde bol miktarda roket var.” şeklinde konuştu.

Türk üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulunmuştu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde yer alan Başika'daki Türk üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampaları, Musul'da İran destekli Haşdi Şabi kontrolündeki bir bölgede bulundu.

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