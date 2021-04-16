Haşdi Şabi'den Türkiye'ye tehdit: Elimizde bol miktarda roket var

Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde lideri Kaysa Khazali, Irak'ta yayın yapan bir kanalın canlı yayında, Türkiye'ye karşı skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki varlığının ABD'nin varlığından daha tehlikeli olduğunu öne süren Khzali, "Erdoğan, Sincar'a girerse buradan ayrılmak istemeyecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye gelirse silaha sarılacağız"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarını temizlemek için bölgeye operasyon yapması durumunda "silaha sarılacaklarını" ifade eden Khazali, "Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım. Bu Türklere bir mesaj: Klasik bir savaş olmayacak. Yıpratma harbinde ustayız" dedi.

Dünyadaki en iyi kabiliyetlerden birine sahip olduklarını belirten Khazali, "Üsleri bize yakın. 7, 20 ve 40 km ötedeler. Elimizde bol miktarda roket var.” şeklinde konuştu.

REKLAM

Türk üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulunmuştu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde yer alan Başika'daki Türk üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampaları, Musul'da İran destekli Haşdi Şabi kontrolündeki bir bölgede bulundu.

DÜNYA Türk üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu

DÜNYA İran destekli Haşdi Şabi Sincar'daki PKK'lı teröristleri maaşa bağladı