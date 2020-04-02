Hastalara yardım seti: Yeryüzü Doktarları hastalar için harekete geçti

Tedbirler sebebiyle refakatçi desteği de alamayan hastaların, temel kişisel ihtiyaçları noktasında sıkıntı yaşamamaları için Yeryüzü Doktorları’nı harekete geçti. “Destek Kiti Ulaştırın, İyilik Bulaştırın” kampanyası ile karantina altındaki 775 kişiye pijama, terlik, diş fırçası gibi temel ihtiyaçlardan oluşan kitler ulaştırıldı.
DESTEK BEKLİYORUZ
- 600 hasta için ise çalışmaların devam ettiği, ilerleyen günlerde bu hastalar için de dağıtım yapılacağı belirtildi. Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney “Hastanelerde karantina altına alınan hastalarımız için harekete geçmiş bulunuyoruz. Temel kişisel ihtiyaçları içeren kitleri onlara ulaştırıyoruz. Bu anlamda tüm halkımızın da desteğini bekliyoruz. İyiliği evimizden çıkmadan da yapmamız mümkün” dedi.