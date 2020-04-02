Dünya Hastalara yardım seti Yeryüzü Doktarları hastalar için harekete geçti
KORONAVİRÜS

Hastalara yardım seti: Yeryüzü Doktarları hastalar için harekete geçti

Yeryüzü Doktorları, Kovid-19 tedavisi görenlere karantina seti dağıttı. Vaka sayılarında her geçen gün artış yaşanırken, salgın sebebiyle hasta olduğu tespit edilen kişiler, hazırlık yapma fırsatı dahi bulamadan hastanelerde hızla karantina altına alındı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Yeryüzü doktorları ekibi
Yeryüzü doktorları ekibi

Tedbirler sebebiyle refakatçi desteği de alamayan hastaların, temel kişisel ihtiyaçları noktasında sıkıntı yaşamamaları için Yeryüzü Doktorları’nı harekete geçti. “Destek Kiti Ulaştırın, İyilik Bulaştırın” kampanyası ile karantina altındaki 775 kişiye pijama, terlik, diş fırçası gibi temel ihtiyaçlardan oluşan kitler ulaştırıldı.

DESTEK BEKLİYORUZ

  • 600 hasta için ise çalışmaların devam ettiği, ilerleyen günlerde bu hastalar için de dağıtım yapılacağı belirtildi. Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney “Hastanelerde karantina altına alınan hastalarımız için harekete geçmiş bulunuyoruz. Temel kişisel ihtiyaçları içeren kitleri onlara ulaştırıyoruz. Bu anlamda tüm halkımızın da desteğini bekliyoruz. İyiliği evimizden çıkmadan da yapmamız mümkün” dedi.

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