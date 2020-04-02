Hastalara yardım seti: Yeryüzü Doktarları hastalar için harekete geçti

Dünya

Dünya Sağlık Örgütünden korkutan koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle karşı karşıya olduğunu ve virüse ilişkin pek çok bilinmezlik bulunduğunu vurgulayarak, "Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." dedi.