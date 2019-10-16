Sınırdaki havan saldırıları: Hava savunma sistemleri neden engelleyemiyor?

Suriye'deki terör bölgelerinden atılan havan mermileri, Akçakale ve Kızıltepe gibi uç yerlerde ölümlere ve yaralanmalara neden oluyor.

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristler sınırımızdan en az 30 kilometre daha güneye çekilmeye zorlanıyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu karşısında direnç gösteremeyen YPG-PYD unsurları sivilleri hedef alarak kendine alan açmaya çalışıyor.

Sürecin başından itibaren sınırın sıfır noktasından Türkiye'nin Suriye'ye komşu illerine havan topu ve roket mermisi atan teröristler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından eylemlerini oldukça kısıtlı bir alandan gerçekleştiriyor.

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Kimi zaman çocukların oynadığı bir oyun parkından, kimi zaman sivillerin olduğu bir mezarlıktan Türkiye'ye saldıran teröristlerin son hedefi Mardin Kızıltepe oldu. Kızıltepe'ye yapılan havan saldırısında 2 vatandaşımız şehit olurken, "Hava savunma sistemleri bunları neden engelleyemiyor?" sorusu daha da önem kazandı.

İHA Havan saldırısının ardından yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

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Karşı koymak kolay değil

Yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan güvenlik kaynakları, Türkiye'nin hava saldırılarına yönelik farklı sistemler kullandığını belirtti.

Bu sistemlerden birinin de Korkut olduğunu ancak sınırdaki durumda Korkut'un herhangi bir etki üretemeyeceğine vurgu yapan kaynaklar süreçle ilgili şunları anlattı:

"Karşınızda çok kısa sürede uçan parçalar var. Sınırımıza çok yakın yerlerden atıldığı için hedefe 15-20 saniye içinde ulaşabiliyorlar. Bu kadar kısa sürede hem tespit edeceksiniz, hem teşhis edeceksiniz hem de etkisiz hale getireceksiniz. Bu oldukça zor.

Korkut bunun için üretilmedi

Kaldı ki bu parçalar çok ufak. Örneğin bir havan mermisinin 40-50 cm boyunda çekirdeği var ve 1 mach üzerinde bir hıza ulaşabiliyor.

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Sosyal medyada özellikle 'Korkut neden engelleyemiyor' tarzı bazı yorumlar oluyor. Korkut'un görevi bu değil. Korkutun radarı uçakları, helikopterleri, İHA'ları ya da havadan yere atılan büyük bombaları tespit etmek-izlemek için yapıldı.

Burada hedefler çok küçük ancak çalışmalar devam ediyor. Daha hızlı tespit imkanı veren ve atış kontrol radarları ile karşı tedbir alınabilecek sistemler üzerinde çalışılıyor.

Nusaybin'e kısa sürede çok sayıda havan mermisi ateşlendi.

İsrail yıllardır bu sorunu çözemedi

Bu tür saldırılara karşı İsrail İron Dome 'Demir Kubbe' sistemini geliştirdi. Gazze şeridinden gelen ateş unsurlarının 4 bine yakına karşılık veremedi.

1990 ile 2005 yılları arasında Demir Kubbe'yi ABD'nin desteği ile geliştirdiler. 6 yılda gelişti bu sistem ve 2011'de kullanılmaya başlandı. Halen daha yüzde 70 seviyelerine dahi gelemediler.

İsrail'in Demir Kubbe sistemi, HAMAS'ın attığı füzeleri etkisizleştirmekte başarısız oldu. İsrail'de çok sayıda ev hasar gördü.

Geçtiğimiz yıl Hamas’ın yeni bir taktik kullanarak attığı füzelerin Demir Kubbe’yi aşması karşısında İsrail ateşkes istemek zorunda kaldı. Bunun üzerine Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın istifa etmesi hükümetteki fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı.

Gelinen noktada bu tür saldırılara karşı kesin çözüm henüz yok. Türkiye de tıpkı diğer ülkeler gibi bu tarz girişimleri önlemek için farklı sistemler üzerinde çalışmaya devam ediyor."

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