Henüz on yaşında: Ukrayna'daki köyünü koruyor

On yaşındaki Nazar, Rus birliklerinin köye akın etmesinden sonra adım atıp ailesini, arkadaşlarını ve komşularını korumaya yardım etmekten başka seçeneği olmadığını hissettiğini belirtti.
- Nazar, Sky News'e şunları söyledi : "Bodrumda saklanan çok sayıda çocuk ve kadın vardı. Onları zorla dışarı çıkardılar ve içeri girdiler. Her gün ileri geri giden tanklar ve arabalar vardı."
Nazar, bir keresinde kontrol noktasını geçmeye çalışan bir Rus yakaladığını sözlerine ekledi.
- İsveçli ekonomist ve Rusya uzmanı Anders Aslund, The Sun'a şunları söyledi: "100 gün sonunda savaş çıkmaza girdi. Ukrayna, ihtiyaç duyabileceği tüm askerlere sahip. Bir milyona kadar adamı seferber edebilir. Öte yandan Rusya'nın asker sıkıntısı var. Bu teknik olarak bir savaş olmadığı için Putin yasal olarak asker gönderemez."