Henüz on yaşında: Ukrayna'daki köyünü koruyor Ukraynalı on yaşındaki Nazar, köyünü korumak için elinde Kalaşnikof oyuncağıyla bir kontrol noktası kurdu. Her gün sabah 9'dan akşam 9'a kadar bir grup gençle nöbet tutan on yaşındaki çocuk, savaşın dehşetini gördükten sonra artık korkmadığını söyledi.

