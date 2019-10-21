Hepsi gidecek

Terör örgütü ve destekçilerine Türkiye sınırından 30-35 kilometre güneye çekilmeleri için tanınan 120 saatlik süre yarın akşam 22:00 itibariyle sona erecek. Barış Pınarı Harekâtı’na bu amaçla verilen 5 günlük ara süresince PKK/YPG’nin en ciddi çekilme belirtisi dün gerçekleşti. 765 teröristin imha edildiği, yüzlercesinin de yaralandığı bölgede terör örgütü ilk olarak, yaralıların tahliyesi için Rasulayn’a 39 araçlık bir ambulans konvoyu soktu. TSK’nın ilçeye girmesine izin verdiği araçlar, yaralı teröristlerin bir kısmını alarak buradan ayrıldı ve güneydeki Tel Tamir kasabasına gitti.

Bölgenin haritası

125 ARAÇ ÇIKTI

PKK'lı teröristlerin bölgeden çekilme görüntüleri.

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PKK'lı teröristlerin bölgeden çekilme görüntüleri.

Takip eden saatlerde Rasulayn’a 55 araçlık bir konvoy daha giriş yaptı. İlçede 125 araca ulaşan aynı konvoy yine Tel Tamir istikametinde bölgeden ayrıldı. Ambulans ve sivil araçlar, yaralı teröristleri, Türkiye’nin harekât bölgesinde açtığı koridordan çıkartarak önce Tel Tamir’e, oradan da Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü. Araç camlarının film ya da gazeteyle kapatılmış olması dikkat çekti. Türkiye, ABD’yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekât bölgesini terk etmelerine izin verdi.

AKAR SAYILARI AÇIKLADI

Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, şu bilgileri verdi: “TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte. Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir” Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sürecin ABD ile takip edildiğini belirterek Rasulayn’dan 125 aracın çıktığını kaydetti. Akar, 17 Ekim 2019 saat 22.00’den itibaren PKK/YPG’li teröristlerce toplam 30 taciz/ihlal gerçekleştirildiğini belirtti.

ORADA SİVİL KALMADI

Güvenlik kaynakları Rasulayn ilçe merkezi ve dış mahallelerinde PKK’lı teröristlerden ancak yarısının çekildiğini kaydediyor. Rasulayn’daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısı Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket etmiş ve Haseke ili içerisine geçici olarak yerleşmişti. Kalan nüfus da 3-4 gün içerisinde ilçeden ayrılarak yine Haseke yönünde yer değiştirmişti. Terör örgütü PKK ve bağlı örgütler de harekâtın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak Haseke’ye göç ettiğini duyurmuştu. Yaklaşık bin PKK’lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Rasulayn’da şu an sivil nüfus barınmıyor.

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ABD üs boşaltıyor

ABD Münbiç güneybatısındaki Saidiye kampını boşalttı.

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ABD Münbiç güneybatısındaki Saidiye kampını boşalttı.

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ABD Münbiç güneybatısındaki Saidiye kampını boşalttı.

Donald Trump’ın çekilme kararıyla birlikte ABD’nin Suriye’deki askerleri bu ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ayn İsa yakınlarındaki LaFarge fabrika çevresinde bulunan askeri kampı imha eden Amerikan ordusu, yine birkaç gün önce boşalttığı Haseke’deki Tel Beydar üssünü ve uçak pistini de kullanılamaz hale getirdi. Terk ettiği üslere Türkiye sınırındaki Ayn el-Arab’ı ve Münbiç kuzeyindeki Dadat kampını ekleyen Pentagon, dün de Münbiç güneybatısındaki Saidiye kampını boşalttı. Suriye rejiminin haber ajansı SANA, ABD askerlerinin terk ettiği üssün fotoğraflarını yayınladı. Görüntülerde çadır ve binalarla kaplı kamptaki malzemelerin darmadağın edilmiş halde olduğu görülüyor. ABD güçlerinin Suriye’yi terk ettikten sonraki yegane adresi ise Irak. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump’ın kararıyla Suriye’den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak’ın batısına gideceğini duyurdu.

Silahları toplayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekâtı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, ‘gerçekleri çarpıtma konusunda bir çabanın varlığına’ işaret ederek, Türkiye’nin harekâtı 120 saatliğine askıya aldığını ve bunun karşılığında ABD’nin, YPG/PKK’nın çekilmesi konusunda yükümlü olduğunu vurguladı. Altun, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Sözün özü şudur: Türkiye Barış Pınarı Harekâtı’nı 120 saatliğine askıya aldı. Karşılığında ABD, YPG’nin çekilmesini kolaylaştırmakla ve YPG’nin elindeki ağır silahları toplamakla yükümlü. Zaman ilerliyor” diye yazdı.

Mayın tuzağı

PKK’lı teröristlerin Tel Abyad’daki bir evde tuzakladığı mayın, biri çocuk 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.

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PKK’lı teröristlerin Tel Abyad’daki nbir evde tuzakladığı mayın sonucu yaralanan küçük kız.

Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı. Evinin avlusuna tuzaklanmış mayının patladığını söyleyen Tel Abyadlı Ebu Ahmed, “Örgüt şehirden çıkarken evlerimizi, dükkanlarımızı ve yolları mayınladı. Evlerimizi bile mayınladılar. Mayınlamadıkları yer kalmadı” dedi. Patlamada kardeşi ve yeğeninin yaralandığını ifade eden Ebu Ahmed, terör örgütünün aileleri yerlerinden edip her yeri mayınladığını, bu nedenle insanların evlerine dönmeye korktuğunu belirtti. Yaralılar, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.

Hastaneyi yaktılar

PKK, Tel Abyad ve çevresindeki hastanelere saldırdı.

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PKK, Tel Abyad ve çevresindeki hastanelere saldırdı.

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PKK, Tel Abyad ve çevresindeki hastanelere saldırdı.

Terör örgütü PKK, Tel Abyad ve çevre yerleşimlere sağlık hizmeti veren tek hastaneyi ilçeden çıkarken talan etti. Hastaneye ait çok sayıdaki tıbbi cihazı çalıp götüren teröristler binanın tamamını da ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. Binanın girişinde ise Tel Abyad’ın pek çok yerinde olduğu üzere teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı bulunuyor. Kundaklanan Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için çalışmalar sürüyor.

Tel Abyad’a yığınak var

Tel Abyad’da şehit düşen Uzman Onbaşı Sefa Fındık, memleketi Tokat’ta defnedilecek.

PKK’lılar Rasulayn’dan konvoylar halinde çıkarken batıdaki Tel Abyad’da ise örgüt, çekilmek bir yana tahkimatı sürdürüyor. Geçen 3 gün boyunca güvenlik güçlerine 22 kez saldıran teröristler, önceki gün SMO savaşçılarını yaralarken dün de Tel Abyad’da keşif gözetleme faaliyeti yürüten Mehmetçiğe tanksavar ve uzun namlulu silahlarla ateş etti. Saldırıda Uzman Onbaşı Sefa Fındık şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Saldırı noktalarına misliyle karşılık verildi. Örgüt, Tel Abyad batısına önceki gece büyük bir konvoyla yığınak yaptı. Batıda Ayn el-Arab, güneyde ise Rakka’ya açılan bölgeye gelerek Vebide, Kefife, Hafiye el-Salim, Hud’ul Benat, Tamah, Saade ve Celbe köylerine silah-mühimmat taşıyan PKK, Tamah ile Ulvat köylerine ise mayın yerleştirmeye çalıştı. Bu girişimin gece yarısı Mehmetçiğin operasyonuyla engellendiği belirtiliyor. Bu arada terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Kandil’de konuşlu Cemil Bayık, teröristlere ‘Bölgeden çıkmayın’ talimatı verdi. Örgüte yakın haber sitesine konuşan Bayık, “Kuzeydoğu Suriye halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir” ifadesini kullandı.

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Büyük oyunu bozduk

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı’nın, terör örgütü YPG/PKK devleti kurulması yönündeki büyük oyunu bozduğunu belirterek, “Bu harekâtla bir taşla on kuş vuruldu. Sadece kendimiz için değil. Hem Suriye için, hem de bölgenin istikrarı ve güvenliği için çok stratejik, önemli ve zamanlıca bir harekât oldu” dedi. Kanal 7’de katıldığı Başkent Kulisi programında soruları cevaplayan Çavuşoğlu, ABD ile varılan mutabakat kapsamında tüm teröristlerin bölgeden çekildiğini görmek istediklerini belirterek, “Sadece çekilmesi değil, silahların toplanması ve mevzilerin yıkılması da mutabakatın içinde var” açıklaması yaptı. Tüm süreci yakından takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Beştepe’te ABD heyetiyle görüşmeye ilişkin detay da verdi: “(YPG/PKK’nın) Bir an önce çıkması konusu gündeme geldi. ABD’liler ‘Biz hemen çıkarırız’ dediler. O zaman, ‘48 saat içerisinde çıkarabilir misiniz?’, sonra ‘Gerçekçi olalım, tamamen çıkması için bu kadar süre.’ Tamam dedik, 5 gün süre bize de makul geldi. 120 saatin sonunda bizim görmek istediğimiz şey şudur; burada bir tane dahi YPG/PKK teröristi kalmayacak.”

Doğu sınırı karıştı

Sezai Eşkioğlu

Pençe operasyonlarıyla Irak kuzeyinde barınamayan terör örgütü PKK, saldırılar için Türkiye’nin İran ve Ermenistan sınırlarını hedef seçmeye başladı. Van’ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından açılan ateş sonucu önceki gün Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından dün de Ermenistan sınırındaki Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolu’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Mehmetçiklerden birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Dün yine Ağrı- Doğubayazıt’taki İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristler roketatarla saldırdı. Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen araçtaki 5 asker yaralandı. Yaralılar önce Doğubayazıt’a oradan da Erzurum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Takviye birlik gönderilen hudut hattında teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Güneydoğuda ise terör örgütü üyeleri orman işçilerine saldırdı. Uludere ilçesinde işçileri taşıyan araca yönelik roketli saldırıda 4 işçi yaralandı. Bir saldırı da Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana geldi. İlçe kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Er Sezai Eşkioğlu, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidin cenazesi memleketi Erzurum’a nakledildi.