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Dünya

Her ailede bir LGBT’li var

LGBT lobisinin devlet kurumlarını dahi ele geçirdiği ABD’de yayınlanan bir anket, ülkedeki aile yapısında yaşanan bozulmayı gözler önüne serdi.

Dış Haberler
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

The Economist dergisinin, 27-31 Mayıs tarihleri arasında bin 500 Amerikalı yetişkinle yaptığı ankete göre, ABD’de her 8 yetişkinden biri ya kendini LGBT’li olarak tanımlıyor, ya da evinde bir LGBT’li olduğunu belirtiyor.

ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Ankete katılanların yüzde 10’u, yakın çevrelerinde bir LGBT’linin olduğunu ya da bir arkadaşlarının LGBT’li olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 58’i ise, çevrelerinde cinsiyet değiştiren ya da kendisini cinsiyetsiz olarak adlandıran en az bir kişinin olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz sene UCLA Williams Enstitüsü tarafından yapılan bir ankette, ABD’de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 0,5’i (1,3 milyon kişi) kendini transseksüel olarak tanımlamış, 13 yaş ve üzerinde bu rakamın 0,6’ya kadar yükseldiği tespit edilmişti. Economist anketi, geçen sene yapılan çalışma, söz konusu oranın artış eğiliminde olduğunu ortaya koydu.




#Amerika
#LGBT
#Toplum
#The Economist
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