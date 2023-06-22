Her ailede bir LGBT’li var

The Economist dergisinin, 27-31 Mayıs tarihleri arasında bin 500 Amerikalı yetişkinle yaptığı ankete göre, ABD’de her 8 yetişkinden biri ya kendini LGBT’li olarak tanımlıyor, ya da evinde bir LGBT’li olduğunu belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 10’u, yakın çevrelerinde bir LGBT’linin olduğunu ya da bir arkadaşlarının LGBT’li olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 58’i ise, çevrelerinde cinsiyet değiştiren ya da kendisini cinsiyetsiz olarak adlandıran en az bir kişinin olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz sene UCLA Williams Enstitüsü tarafından yapılan bir ankette, ABD’de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 0,5’i (1,3 milyon kişi) kendini transseksüel olarak tanımlamış, 13 yaş ve üzerinde bu rakamın 0,6’ya kadar yükseldiği tespit edilmişti. Economist anketi, geçen sene yapılan çalışma, söz konusu oranın artış eğiliminde olduğunu ortaya koydu.