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ASYA

Hindistan'da akılalmaz inanç: Burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Muzaffarpur'da yaşayanlar, burunsuz doğan oğlağı kutsal kabul etti. Köy halkı, ‘Tanrı’ olarak kabul ettikleri yavru keçiye tapmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Hindistan'ın Muzaffarpur bölgesinde yaşayanlar burunsuz doğan oğlağa tapmaya başladı.
Hindistan'ın Muzaffarpur bölgesinde yaşayanlar burunsuz doğan oğlağa tapmaya başladı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Muzaffarpur'da yaşayan insanlar burunsuz doğan oğlağı kutsal kabul etti. Köy halkı, ‘Tanrı’ olarak kabul ettikleri yavru keçiye tapmaya başladı.

DHA
Muzaffarpur köyünde burunsuz doğan bir oğlağa şans getirmesi inancıyla köy halkı tapmaya başladı.

Muzaffarpur bölgesinde yaşayan Hindular, keçiler, inekler veya tek gözle doğan herhangi bir hayvanı kutsal kabul ediyor. Bu tür vücut deformasyonu ile doğan hayvanların şans getirdiğine inanan halk, burnu olmadığı için gözleri neredeyse ağzının içinde olan oğlağı da kutsal kabul etti.

DHA
Bölgede oğlak dışında inek ve keçi gibi hayvan türlerine tapan farklı gruplar da mevcut.

Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm gibi 4 büyük dinin doğduğu coğrafya olarak Hindistan'da tarih boyunca din, ülkenin kültürünün önemli bir parçası. Bugün bu dinler etkisini kaybederken inançlar Hindistan'da %80 Hindu, %15 Müslüman, %2 Sih, %2 Hristiyan, %1 Budist oranında seyrediyor.

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