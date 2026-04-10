Hürmüz’de yeni dönem: İran geçiş ücretlerini riyal ile alacak

İran, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Meclis’te hazırlanan yasa tasarısına göre, boğazdan “güvenli geçiş” için ücret alınacak ve ödemeler yalnızca İran’ın ulusal para birimi riyal ile yapılacak. Tasarının kabul edilmesi halinde, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün tamamen Silahlı Kuvvetler’e devredilmesi planlanıyor.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısında, ücretlerin İran'ın ulusal para birimi riyal ile ödenmesinin belirlendiğini söyledi.
İran devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" için Meclisin hazırladığı yasa tasarısına değindi.
"Boğaz tamamen silahlı kuvvetlerin kontrolü altına girecek"
Hürmüz Boğazı konusunda hazırlanan yasa tasarısının onaylanmasının ardından, Boğazın tamamen Silahlı Kuvvetlerin kapsamlı kontrolü altına gireceğini söyleyen Azizi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile işbirliği anlaşması imzalanabileceğini belirtti.
Azizi, Meclis'te hazırlanan yasa tasarısında Boğaz'dan geçişler için alınması planlanan ücretlere işaret ederek, "Meclis'in hazırladığı yasa tasarısına göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretleri İran ulusal para birimi riyal ile ödenecek." ifadelerini kullandı.