Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hürmüz’de yeni dönem: İran geçiş ücretlerini riyal ile alacak

18:4610/04/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Yasa tasarısının onaylanmasının ardından, Boğazın tamamen Silahlı Kuvvetlerin kapsamlı kontrolü altına gireceği belirtildi.
İran, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Meclis’te hazırlanan yasa tasarısına göre, boğazdan “güvenli geçiş” için ücret alınacak ve ödemeler yalnızca İran’ın ulusal para birimi riyal ile yapılacak. Tasarının kabul edilmesi halinde, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün tamamen Silahlı Kuvvetler’e devredilmesi planlanıyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısında, ücretlerin İran'ın ulusal para birimi riyal ile ödenmesinin belirlendiğini söyledi.

İran devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" için Meclisin hazırladığı yasa tasarısına değindi.

"Boğaz tamamen silahlı kuvvetlerin kontrolü altına girecek"

Hürmüz Boğazı konusunda hazırlanan yasa tasarısının onaylanmasının ardından, Boğazın tamamen Silahlı Kuvvetlerin kapsamlı kontrolü altına gireceğini söyleyen Azizi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile işbirliği anlaşması imzalanabileceğini belirtti.

Azizi, Meclis'te hazırlanan yasa tasarısında Boğaz'dan geçişler için alınması planlanan ücretlere işaret ederek, "Meclis'in hazırladığı yasa tasarısına göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretleri İran ulusal para birimi riyal ile ödenecek." ifadelerini kullandı.





#geçiş ücreti
#Hürmüz Boğazı
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
