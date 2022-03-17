İHH'dan Ukraynalı mültecilere tıbbi malzeme ve gıda desteği: Müslümansınız niye buradasınız

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle 3 milyon sivil mülteci durumuna düştü. Polonya, Romanya, Moldova ve Slovakya sınırına akın eden Ukraynalılar sınır kapılarından teker teker gruplar halinde ülkelere alınıyor.

Türkiye’den pek çok insani yardım kuruluşu da bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Sınır kapılarında bekleyen Ukraynalı vatandaşlara gıdadan tıbbi yardım malzemelerine kadar pek çok destek sunduklarını söyleyen İHH Avrupa Koordinatörü görevinde bulunan Arnavut asıllı Mariglen Shihe, bölgede her gün 2 bin adet ekmek dağıtıldığını söyledi.

BURADA NE İŞİNİZ VAR

Ukraynalı askerlerin Türkiye’den geldiklerini öğrendiklerinde “Merhaba, hoş geldiniz” diyerek karşıladıklarını söyleyen Shihe, “Askerler giriş-çıkışlarda ve bazı tampon bölgelerde bize destek oluyor. Bu öncelik yardım yaptığımız için değil, Türkiye’den geldiğimiz için yapılıyor. Türkiye denince burada tüm kapılar açılıyor. Hatta başka ülkelerden gelen insani yardım kuruluşları, bizim gayretli çalışmalarımızı gözlemleyip, ‘Siz Müslüman değil misiniz, ne işiniz var burada’ diyor. Biz de Müslümanın mazlumun dinine bakmadığını söyleyip, çalışmaya devam ediyoruz. Bu durum yabancıları çok şaşırtıyor” diye konuştu.

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