İkinci Nekbe sessizce başladı

Köyün terk edildiği gün İsrail haber sitesi News of the Hills, “İyi haber! Son yıllarda Kochav Hashahar yakınlarındaki bölgeleri ele geçiren iki Bedevi kampı bölgeyi terk ediyor. “Tanrı’ya şükür, bölgedeki büyük bir Yahudi varlığı sayesinde bedeviler gidiyor” sözleri ile işgali duyurdu. Bu işgallerin devamının geleceğine işaret edilen haberde, “News of the Hills olarak bizler, tüm Bedevilerin yoluna devam edip ülkeyi terk etmesini diliyoruz. Suudi Arabistan’da daha iyi otlak var, oraya gidin” ifadeleri kullanıldı.