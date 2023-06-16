İsrail’in en ırkçı hükümeti tarafından baskı ve zulümle yıldırılmaya çalışılan Filistin halkı için İkinci Nekbe sessizce başladı. 1947 ila 1949 yılları arasında İsrailli işgal gücü ve paramiliter teröristler tarafından 750 binden fazla Filistinli yerlerinden edilmiş, 15 bine yakın Filistinli sivil katledilmişti. Yaşanan katliam binlerce Filistinlinin benzer bir akıbete uğrama korkusuyla topraklarını terk etmesine sebep oldu. Filistinlilerin topraklarına el konuldu ve 14 Mayıs 1948’de İsrail devleti kuruldu. Yaşanan bu insanlık dışı hukuksuz olaya Nekbe adı verildi. Son aylarda İsrail’in hem ordu hem de yerleşimciler vasıtasıyla Filistinlileri bir kez daha topraklarından sürmek için faaliyet yürüttüğü açığa çıktı. Middle East Eye’ın yayınladığı veriler, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlileri köylerinden sürdüğünü ve mülklerine el koyduğunu gözler önüne serdi.

37 AİLE GÖÇ ETTİ

Analizde, yerlerinden edilen Filistinlilerin akıbetlerine yer verildi. Mayıs sonlarında, Batı Şeria’da bulunan Ein Samia köyünde Kaabne kabilesinden 37 aile, İsrailli yerleşimcilerin tacizlerine ve saldırılarına karşı dayanamayarak köylerini terk etti. 1980’den beri orada yaşayan ailelerin yaşadıkları evler, İsrail güvenlik güçleri tarafından defalarca kez yıkıldı. Yıkarak sonuç elde edemeyen İsrail güçleri, yerleşimcileri bölgelere istihdam etti. Yerleşimciler, Filistinli köylülerin tarlarında hayvanlarını otlatarak tacizlere başladı. İsrail güçleri yaşanan olaylara karşı seyirci kaldı ve iki grup arasında gerilim yükseldi. Yerleşimciler saldırılarını arttırdı ve Filistinlileri darp etmeye başladı. Zülüme daha fazla dayanamayan Filistinli aileler köylerini terk etmek zorunda kaldı.

“YERLEŞİMCİLERE ÖRNEK OLACAK” ENDİŞESİ

Evlerinden olan Filistinlilerin bazıları sığınacak bir yer bulamazken, bazı ailelere Filistinliler sahip çıktı. Kaçmak zorunda kalan aileler, mallarını arkalarında bıraktı. Ailelerin boşalttıkları köye İsrailli yerleşimciler el koydu. Filistinlilerin evlerindeki eşyaları çöpe atan ya da paylaşan yerleşimciler, evlere yerleşti, hayvanlarını Filistinlilerin arazilerine yerleştirdi ve otlattırdı. Bölgedeki köy okulunu da tahrip eden yerleşimciler, içerideki eşyaları kullanılmaz hale getirdi. Analizde, yerleşimcilerin Filistinlileri sürmesinin örnek teşkil edeceği, sistematik bir taciz dalgasının fitilini ateşleyeceğine işaret edildi.

SKANDAL HABERLE KUTLADILAR

Köyün terk edildiği gün İsrail haber sitesi News of the Hills, “İyi haber! Son yıllarda Kochav Hashahar yakınlarındaki bölgeleri ele geçiren iki Bedevi kampı bölgeyi terk ediyor. “Tanrı’ya şükür, bölgedeki büyük bir Yahudi varlığı sayesinde bedeviler gidiyor” sözleri ile işgali duyurdu. Bu işgallerin devamının geleceğine işaret edilen haberde, “News of the Hills olarak bizler, tüm Bedevilerin yoluna devam edip ülkeyi terk etmesini diliyoruz. Suudi Arabistan’da daha iyi otlak var, oraya gidin” ifadeleri kullanıldı.

IRKÇI KABİNE’NİN HEDEFİ

Geçtiğimiz aylarda Gazzeli bir aktivist olan Muhammet Şehada, Amerika merkezli Newsweek’teki yazısında, İsrail’in ikinci bir Nekbe’yi hedeflediğini yazmıştı. Şehada yazısında, Filistinlileri kamyonlara doldurup topraklarından çıkarmak isteyen ırkçıların ve teröristlerin, şu anda İsrail Parlamentosu’nda kilit koltuklarda oturduklarına işaret etmişti.











