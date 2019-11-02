Dünya İlk devriye 4 saat
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türk Rus ortak devriyesi

İlk devriye 4 saat

Soçi mutabakatı kapsamında Türk- Rus askeri birliklerinin müşterek kara devriyesi dün başladı. TSK konvoyu, Mardin Kızıltepe ilçesinin 20 km batısındaki Sevimli köyü mevkiinden sınırı geçerek Suriye’de Rus askeri konvoyuyla buluştu. Kamışlı’nın batısında büyük kısmı Dırbesiye’de yapılan devriye faaliyeti 4 Türk, 4 Rus araçla 4 saat sürdü. Soçi takibi için 2. Rusya heyeti de Ankara’ya geldi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ortak kara devriyesi başladı.
Ortak kara devriyesi başladı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus askeri birliklerinin müşterek kara devriyeleri, 150 saatlik sürenin dolmasından 3 gün sonra dün başladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkiinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Mehmetçik ve Rus askeri

Devriyeler, Suriye-Irak sınır hattında en doğudan değil, mutabakat kapsamına dahil edilmeyen Kamışlı'nın batısından başlatıldı. Rasulayn doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik hat boyunca, büyük oranda Dırbesiye kırsalında icra edilen faaliyet 4 saat sürdü. 4 adet Türk, 4 adet de Rus zırhlı aracın katıldığı devriyeler sırasında İHA'lar da havadan izleme yaptı. Bu arada Soçi'de varılan anlaşmayı uygulamaya dökmek için bir süredir Ankara'da bulunan Rus heyetine ek olarak dün Moskova'dan yeni bir heyet geldi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, "Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya Federasyonu makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini" bildirdi.

Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
FOTOĞRAF 8
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.
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TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.
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Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
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