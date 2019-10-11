İlk gün 14 köy özgür

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG'li teröristleri temizleyip terör koridoruna son verme amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürüyor. İlk gün havadan ve karadan 200'den fazla hedefin vurulduğu operasyonun ikinci gününde kara intikali hız kazandı. Sınır hattındaki Tel Abyad ve Rasulayn'ın çevre köylerini temizlemeye başlayan askerler, dün 14 köyü PKK/YPG güçlerinden arındırdı. Harekâtın ilk 24 saatinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 228 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların yanında çok sayıda yaralı ve teslim olanların da bulunduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komutanlarla sabaha dek karargahtan takip ettiği harekat PKK'lılar için tam bir bozguna dönüştü. Teröristler pek çok noktada cephe hattını bırakarak kaçtı.

Ayn el-Arab, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin merkezinde ise PKK, havada görüş kısıtlaması için lastik yakmayı sürdürdü. Bu bölgelerde gökyüzü gün boyunca karardı. Türkiye'nin sınır ilçelerine havanlı saldırıları içinde sivillerin bulunduğu binalardan yapan teröristler, kaçmak isteyen sivilleri 'canlı kalkan' yapmak amacıyla zorla bölgede tutuyor. Merkezden çıkmak isteyen bazı sivillerin PKK'lılarca öldürüldüğü belirtiliyor.

Yüzlerce komando ve SMO birlikleri dün güneşin ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen noktalardan Suriye'ye girdi. İlk etapta Rasulayn için 6 bin, Tel Abyad için ise 5 bin askerin görevlendirildiği, Akçakale'de 5 bin komandonun da intikal için hazır bekletildiği öğrenildi. Yüzlerce araçlık konvoyla Suriye'ye sevk edilen SMO unsurlarının sayısına ilişkin net bir bilgi verilmezken SMO kaynakları Dadad, Kişto, Biraşık, Mesihi, Meşrefe, El Yabse, Tel Fander, Hamidiye, Tel Halef, Aluk, El Havi, Muhaysen, Harbali ve Tel Erkam köylerinin kontrol altına alındığını bildirdi.

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Terör hedeflerine yönelik bombardıman ise sürüyor. Sınırdaki obüs, tank ve topçuların namluları sıklıkla ateşlenirken, çeşitli üs komutanlıklarından havalanan jetler de, erken ihbar-kontrol uçakları ve tanker uçakları eşliğinde harekâta katıldı. Terör hedeflerine yönelik anlık istihbarat ise yoğunlukla insansız hava araçlarından geliyor. Yerleşim yerlerine yakın bazı noktalara yapılan atışlar, sivillere zarar vermeksizin icra edilmesiyle göz dolduruyor. Vurulan bazı hedeflerde saatlerce patlamalar yaşandı. 30 adet F-16'nın yer yer 35 kilometre derinliğe inerek bomba bıraktığı operasyonda komandolar ise ilk gece sınırdan güneye 6 kilometre ilerledi.

Suriye Milli Ordusu

Rasulayn’da yoğun çatışma

Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece saatlerinde de ateş altına alınmaya devam edildi. Rasulayn’daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi. Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar’dan duyuluyor. Öte yandan sınır hattında görev yapmak üzere gönderilen tanklardan oluşan askeri sevkiyat da gece boyunca devam etti.

Sefer namazı

SMO savaşçıları, harekât öncesi cephe hattında namaz kıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi. SMO savaşçıları, harekât öncesi cephe hattında namaz kıldı.

Cehenneme yollamak için acelemiz var

Barış Pınarı Harekâtı'nın başlaması sonrası PKK'yı canhıraş biçimde savunmasıyla dikkat çeken ve operasyondan ötürü Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısı hazırlayan ABD'li Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabında ilginç paylaşımlarda bulunuyor. Suriye'ye girmek için Türkiye'ye yeşil ışık yakılmadığını iddia eden Graham, "ABD Kongresi'nde kırmızı çizgiyi gördüğünüzde onu geçmemeniz gereken devasa iki partili muhalefet var" ifadesini kullandı. Graham'ın bu saldırgan mesajlarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tokat gibi bir cevap verdi. Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda Altun, "Senatör, sizi buradan bilgilendirmek için yazıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı" ifadelerini kullandı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, PBS TV'ye verdiği demeçte Barış Pınarı Harekâtı'nı şöyle yorumladı: "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var. ABD, harekât için yeşil ışık yakmadı. Pazar gecesi yapılan görüşmede bölgedeki ABD askerilerinin risk altında kalabileceği ortaya çıkınca Başkan Trump askerleri zarar görmeyecekleri bir yere kaydırmaya karar verdi. Yapılan budur."

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Aşiretler direniyor

Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn’da aşiretler, PKK’ya başkaldırdı. Barış Pınarı Harekâtı’nın hedefindeki Rasulayn’da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü PKK arasında çatışma çıktı. Rasulayn’ın Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler teröristlere karşı koydu. Hatta çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye’den destek istedi.





İlk tünel bulundu

Kişto köyünde PKK'nın kazdığı bir tünel

Rasulayn kırsalında terörden arındırılan Kişto köyünde PKK'nın kazdığı bir tünel ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 4 metre aşağı inildiğinde beton duvarlarla örüldüğü görülen tünelin girişi göze çarpıyor. Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.





Bab’da geçit yok

Terör örgütü PKK, Türkiye sınırında sıkışınca Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışıyor. Bölgenin güney ucundaki Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez'in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef alan terör örgütü ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. PKK'lılara yönelik top atışları sonrası teröristler bölgeyi terk etti. Örgüt dün öğle sonrası Bab ilçesine bu kez üzerine bomba yerleştirilmiş motosikletle saldırdı. İlçe merkezindeki patlamada 8 kişi yaralandı.

Rahat olun güvendesiniz

Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı kapsamında terörden temizlenen köylerde yaşayan sivillere, güven içinde yaşama garantisi veriyor. Dün temizlenen El Yabse köyündeki bir SMO komutanının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde komutan, sivillere hitaben, "Rahat olun. Biz sizin aileniz ve halkınızız. Sizi korumak için buradayız. Suriye halkı olarak, bölücü bir terör örgütü tarafından devlet yapılanmasına izin vermeyiz. Din Allah’ındır, vatan hepimizin. Sizi YPG/PKK'dan özgürleştirmek için buradayız. İnşallah güven içerisinde yaşamınızı sürdüreceksiniz" ifadelerini kullandı.





Mehmetçiğe büyük destek

Sınırdaki askeri araçları çocuklar böyle selamladı.

Suriyeli aşiretler, muhaliflerin temsilcileri ve sınır köylerindeki vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe dua ediyor. Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, operasyona desteğini yazılı açıklamayla duyurdu. Bildiride, "Suriye devriminin ulusal bir talebi olan güvenli bölgeye ve halkımızın göğsüne oturan terör örgütü güçlerinden kurtulmak için Barış Pınar Harekâtı'na destek veriyoruz. SMO mensuplarının Suriye'nin evlatları olduğunu, Türk askerlerinin dostları olduklarını, her iki ordunun da ortak düşmanının PKK olduğunu hatırlatırız" denildi. Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin açıklamasında da “Ellerine Suriye halkının kanı bulaşanlar bu rejimle birlikte yok olacaktır. SMO’daki evlatlarınız, sizi PKK teröründen kurtarmaya geliyor” denildi.

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Camdan girip odada patladı

Camdan giren roket odanın duvarına çarparak patladı.

Akçakale dün öğle saatlerinde roket yağmuruna tutuldu. Atılan roketlerden bazıları yerleşim yerlerine isabet etti. Roketlerden birisi sınıra yakın bir mahallede ikamet eden Suriyeli bir aileyi vurdu. Camdan giren roket ailenin bulunduğu odanın duvarına çarparak patladı. Odada bulunan ailenin tek erkek çocuğu 9 aylık bebek Muhammed Omar şehit olurken 2 kız kardeşi ile annesi yaralandı. Yaralı kız kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yeni Şafak’a konuşan Muhammed Bebek’in babası, 2013 yılında Burseya’dan kaçarak Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Saldırılarda bu ilçede en az 40 kişi yaralandı.

Nusaybin’e 130 roket

Akçakale

Harekâtın başladığı saatlerden bu yana Nusaybin'e 130 roket atışı yapıldığı belirlendi. Atılan roketatar mermilerinin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Roketlerin isabet ettiği bazı evlerde hasar meydana geldi. PKK roketlerle İdil'e 15, Cizre'ye de 8 kez saldırdı.

Obama PKK’nın ortağıydı

Donald Trump

Türkiye'nin harekât kararlılığı sonrası askerlerini Suriye'den çekmek zorunda kalan ABD Başkanı Donald Trump, şaşırtan açıklamalarıyla ülkesinin terörle bağını itiraf ediyor. Beyaz Saray'da dünkü basın toplantısında Kürtlerle PKK'yı özdeşleştirme dilinden vazgeçtiği görülen Trump, YPG için doğrudan 'PKK' ifadesini kullanarak selefi Barack Obama'nın örgütle ortaklık yaptığını söyledi. "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti. Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar" diyen Trump, ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını da 'en kötü hata' olarak nitelendirdi. Trump, Suriye'nin kuzeyi hakkında Türkiye ile 3 yıldır konuştuğuna da değinerek şunları söyledi:

ORADAN ÇIKMA ZAMANI

"Türkiye bunu (ABD'nin bölgeden askerini çekmesini) bildiğiniz gibi uzun yıllardır istiyor. Onlar birbiriyle (Türkiye ve PKK) yıllardır savaşıyor. Biz bu savaşın ortasına bırakıldık. Bunun sadece 30 gün sürmesi gerekiyordu ama yıllardır oradayız. Şimdi taraflarla konuşarak oradan çıkma zamanı. Erdoğan'a ne hissettiğimizi söyledik ama her iki tarafla da konuşuyoruz. Kürtler bu DEAŞ mensuplarına göz kulak oluyor, onlar olmazsa Türkiye göz kulak olacak. Türkiye de en az bizim kadar bunların dışarıda gezmesini istemiyor. Erdoğan'ın akıllıca davranacağına eminim, öyle umuyorum. Şu anda orada başka ülkelerin yapmaları gereken işleri yaparak polislik faaliyeti gösteriyoruz. Rusya'nın, İran'ın, Irak'ın, Türkiye'nin, Suriye'nin yapması gerekenleri biz yapıyoruz. Bunu onlar yapmalı. Biz niye bunu 7 bin mil uzaktan yapalım ki?"

200 YIL KALAMAYIZ

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidini de yorumlayan Trump, "Ben zaten Erdoğan'a gerekirse yaptırımlardan daha da öteye geçebileceğimi söyledim. Sanırım Lindsey burada (Suriye) 200 yıl daha durmak istiyor. Ama ben bu konuda hemfikir değilim" dedi. "Erdoğan, Suriyelilerin geldikleri yere geri dönmelerini istiyor. Bunu nasıl yapacağına bakacağız. Bunu yumuşak bir şekilde yapabilir, daha sert bir şekilde yapabilir. Ama eğer adaletsizlik yaparsa büyük bir ekonomik bedel öder" diyen Trump, PKK ile ortaklığı neden bitirdiğini ise şöyle anlattı: "Kürtler 2. Dünya Savaşı'nda, Normandiya’da bize yardım etmediler. Kendi toprakları konusunda yardımcı oldular. Bu farklı bir şey. Kaldı ki Kürtlere inanılmaz derecede büyük miktarda silah ve mühimmat anlamında para harcadık."

Afrin ve Mare’de sivillere saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimlere saldırılarında 4 sivil yaralandı. Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK, buradan Afrin ilçe merkezine, Afrin-Azez yoluna ve Mare ilçesine topçu saldırıları düzenledi. Afrin'de 1, Mare'de 3 olmak üzere, toplam 4 sivil yaralandı. Örgütün Bab'da düzenlediği bomba yüklü saldırıda dün aralarında sivillerin de olduğu 8 kişi yaralanmıştı.

Gece kartalları

Gece kartalları

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından harekata katılan F-16'ların videosunu paylaştı. Gece şartlarında hedefi tam isabetle vurmayı sağlayan ASELSAN üretimi ASELPOD sistemine sahip F-16'lar, harekatta yoğun olarak görev alıyor.