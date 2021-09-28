Dünya İngiliz İşçi Partisi İsraile yaptırım uygulamasını destekleyen önergeyi onayladı
AVRUPA

İngiliz İşçi Partisi İsrail'e yaptırım uygulamasını destekleyen önergeyi onayladı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, İsrail'in, Filistin halkına Apartheid rejimi uyguladığını belirten önergeyi kabul ederek, ülkesinin İsrail'le silah ticaretine son vermesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
İngiliz İşçi Partisinden İsraile şok: İsraile yaptırım uygulamasını destekleyen önergeyi onayladı
İşçi Partisi lideri Keir Starmer

İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın başkanlığında düzenlenen partinin sonbahar konferansında, yasa dışı eylemleri nedeniyle İsrail'e karşı yaptırımların desteklenmesi, İngiltere'nin İsrail'le silah ticaretini durdurması ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ticaretin sonlandırılmasının talep edildiği önergeye destek verildi.

Parti üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen önergede, "Filistin topraklarının hızlandırılmış yerleşim inşası yoluyla fiili ilhakı ve İsrail'in, ilhaka devam etme niyetine yönelik açıklamalarının yanı sıra Filistin'in kendi kaderini tayin etme ihtimalini ortadan kaldırmaya niyetli olduğu her zamankinden daha açık." ifadesi kullanıldı.

TARİHİ BİR ÖNERGE

Batı Şeria'nın işgalinin ve Gazze ablukasının sona ermesinin talep edildiği önergede, Filistinlilerin evlerine dönme hakkı desteklendi.

Ayrıca, önergede, "Konferans, Filistin'de devam eden Nekbe'yi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldıran militarize şiddetini, Şeyh Cerrah'tan zorla yerinden edilmeyi ve Gazze'ye yönelik ölümcül saldırıyı kınıyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), söz konusu önergeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.

Önerge, İşçi Partisi liderliği için bağlayıcı olmamakla birlikte parti üyelerinin hala Filistinlilerin haklarını desteklediğine işaret ediyor.

Öte yandan, her platformda Filistin davasına verdiği desteği dile getiren eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in ardından parti liderliğine seçilen Starmer, Filistin davasına yeterince destek vermemekle eleştiriliyor.

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