İngiltere merkezli The New Arab: Azerbaycan ve Pakistan için Türkiye yükselen bir güç

Londra merkezli basın kuruluşu The New Arab’da, “Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın jeopolitik üçgeni” başlıklı bir analiz yayımlandı. Üç ülke arasındaki bağlara odaklanan yazıda, şu ifadeler yer verildi:

“İLİŞKİ DERİNLEŞİYOR"

“Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye... Her üç ülkenin de güvenlik, ekonomik ve diplomatik çıkarları için giderek daha önemli hale gelen sağlam bir üçlü ilişki sürdürüyor.

Bu ortaklık, Türkiye ve Pakistan'ın 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'na Azerbaycan tarafında müdahil olmasından bu yana daha belirgin hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan İmran Han'ın önderliğinde bu üç ülkenin güçlü üçgen ilişkisi derinleşmeye devam ediyor.

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Bu üç ülke arasındaki derin bağlar yeni bir şey değil. Türkiye ve Pakistan, Pakistan'ın 1947'deki bağımsızlığından önce zengin bir ikili ilişkiler geçmişine sahip. Erdoğan, 20'den fazla kez Azerbaycan'ı ziyaret etti.

"ORTAK DÜŞÜNCE VAR"

Hem sert güç hem de yumuşak güç açısından, örneğin İslamofobi ve dünyanın belirli yerlerinde Müslümanlara uygulanan baskının ele alınması gibi, bu üç devleti bir araya getiren çok ortak bir neden ve ortak düşünce var.

Bu üçlü ilişkinin önemli bir askeri boyutu var. 2016 ve 2019 yılları arasında Türkiye, ABD'yi geçerek Pakistan'ın dördüncü en büyük silah ithalatçısı olurken, Pakistan silah ihracatında Türkiye'nin üçüncü büyük pazarı oldu.

Ankara'nın Azerbaycan'a silah satışları son yıllarda arttı. 2020'de Türk askerinin Bakü'ye ihracatı altı kat arttı.

"TÜRKİYE FARK YARATTI"

Eylül 2021'de Azerbaycan, Türk ve Pakistan orduları Bakü'de "Üç Kardeş 2021" adlı sekiz günlük ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bakü, Karabağ toprakları geri almak için önemli olduğunu kanıtlayan askeri teknolojiden yararlandı.

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Tabii 44 gün süren bu savaşta en büyük farkı yaratan dış güç Türkiye oldu. Türk Bayraktar TB-2 insansız hava araçları ve Ankara'dan gelen diğer destekler, Azerbaycan'ın zirveye çıkmasına büyük katkı sağladı.