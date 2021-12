İngiltere merkezli The New Arab: Azerbaycan ve Pakistan için Türkiye yükselen bir güç Merkezi Londra’da bulunan medya kuruluşu The New Arab’da; Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü ilişkiyi analiz eden bir makale yayımlandı. Yazıda, iki ülkenin de Türkiye’yi yükselen bir güç olarak gördüğüne vurgu yapıldı. Pakistan ve Azerbaycan’ın dış politikasındaki Türkiye etkisine dikkat çekildi.

