Dünya İngiltere merkezli The New Arab Azerbaycan ve Pakistan için Türkiye yükselen bir güç
AVRUPA

İngiltere merkezli The New Arab: Azerbaycan ve Pakistan için Türkiye yükselen bir güç

Merkezi Londra’da bulunan medya kuruluşu The New Arab’da; Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü ilişkiyi analiz eden bir makale yayımlandı. Yazıda, iki ülkenin de Türkiye’yi yükselen bir güç olarak gördüğüne vurgu yapıldı. Pakistan ve Azerbaycan’ın dış politikasındaki Türkiye etkisine dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere merkezli The New Arab: Azerbaycan ve Pakistan için Türkiye yükselen bir güç
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Bakü'deki ortak tatbikatından bir kare.

Londra merkezli basın kuruluşu The New Arab’da, “Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın jeopolitik üçgeni” başlıklı bir analiz yayımlandı. Üç ülke arasındaki bağlara odaklanan yazıda, şu ifadeler yer verildi:

“İLİŞKİ DERİNLEŞİYOR"

“Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye... Her üç ülkenin de güvenlik, ekonomik ve diplomatik çıkarları için giderek daha önemli hale gelen sağlam bir üçlü ilişki sürdürüyor.

Bu ortaklık, Türkiye ve Pakistan'ın 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'na Azerbaycan tarafında müdahil olmasından bu yana daha belirgin hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan İmran Han'ın önderliğinde bu üç ülkenin güçlü üçgen ilişkisi derinleşmeye devam ediyor.

Bu üç ülke arasındaki derin bağlar yeni bir şey değil. Türkiye ve Pakistan, Pakistan'ın 1947'deki bağımsızlığından önce zengin bir ikili ilişkiler geçmişine sahip. Erdoğan, 20'den fazla kez Azerbaycan'ı ziyaret etti.

"ORTAK DÜŞÜNCE VAR"

Hem sert güç hem de yumuşak güç açısından, örneğin İslamofobi ve dünyanın belirli yerlerinde Müslümanlara uygulanan baskının ele alınması gibi, bu üç devleti bir araya getiren çok ortak bir neden ve ortak düşünce var.

  • Bu üçlü ilişkinin önemli bir askeri boyutu var. 2016 ve 2019 yılları arasında Türkiye, ABD'yi geçerek Pakistan'ın dördüncü en büyük silah ithalatçısı olurken, Pakistan silah ihracatında Türkiye'nin üçüncü büyük pazarı oldu.

Ankara'nın Azerbaycan'a silah satışları son yıllarda arttı. 2020'de Türk askerinin Bakü'ye ihracatı altı kat arttı.

"TÜRKİYE FARK YARATTI"

Eylül 2021'de Azerbaycan, Türk ve Pakistan orduları Bakü'de "Üç Kardeş 2021" adlı sekiz günlük ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bakü, Karabağ toprakları geri almak için önemli olduğunu kanıtlayan askeri teknolojiden yararlandı.

Tabii 44 gün süren bu savaşta en büyük farkı yaratan dış güç Türkiye oldu. Türk Bayraktar TB-2 insansız hava araçları ve Ankara'dan gelen diğer destekler, Azerbaycan'ın zirveye çıkmasına büyük katkı sağladı.

Türkiye Azerbaycan ve Pakistan'dan 'Üç Kardeş 2021' ortak askeri tatbikatı
OYNAT 01:16
Türkiye Azerbaycan ve Pakistan'dan 'Üç Kardeş 2021' ortak askeri tatbikatı
Türkiye Azerbaycan ve Pakistan'ın ortaklaşa yaptığı 'Üç Kardeş 2021' askeri tatbikatı başladı. Tatbikata Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen tatbikat, 20 Eylül'e kadar sürecek.

Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatında silahlar ateşlendi
OYNAT 01:12
Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatında silahlar ateşlendi
Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla dün başlayan 'Üç Kardeş 2021' tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan Üç Kardeş 2021 tatbikatının çeşitli silahlarla yapılan atışlarla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, tatbikata uygun olarak askerlerin otomatik silah, keskin nişancı tüfeği ve bomba atar kullanarak atış yaptıkları bildirildi.
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