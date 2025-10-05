Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İngiltere'de Filistin'e destek eyleminde 355 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de Filistin'e destek eyleminde 355 kişi gözaltına alındı

09:255/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Palestine Action grubu
Palestine Action grubu

İngiltere'de Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterenlerin düzenlediği protestoda 355 kişi gözaltına alındı.

İngilter
e'de, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polisi, Trafalgar Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde, dün yerel saatle 17.30 itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısının 355 olduğunu açıkladı.



#İngiltere
#Filistin
#Londra
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Detaylar: 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu Netleşti Mi?