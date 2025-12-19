Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere'de perakende satışlar kasımda geriledi

İngiltere'de perakende satışlar kasımda geriledi

13:4219/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere'de perakende satışlar temkinli tüketicilerin alışverişlerini azaltmasıyla kasımda indirimlere rağmen yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) kasım ayı ve eylül-kasım dönemine ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,1 düştü. Satışlar, ekimde de yüzde 0,9 gerilemişti.

Altın talebinin yavaşlamasıyla mağaza dışı perakendecilerin satış hacimleri azalırken, süpermarket satışları üst üste dördüncü ayda da düşüş kaydetti.

Kasım ayı indirimlerinin olduğu bu ayda temkinli tüketicilerin alışverişlerini azalttığı görüldü.

Eylül-kasım döneminde ise ülkede perakende satışlar önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,6 arttı. Bu artışta, giyim mağazaları, bilgisayar ve telekomünikasyon satışlarında görülen güçlü performans etkili oldu. Aynı zamanda mobilya satışları da yükseldi.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu yılki kasım ayı indirimlerinin son birkaç yılda olduğu gibi satışları artırmadığını belirtti.


#İngiltere'de perakende satışlar
#ONS
#perakende satışları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: AGS 10 Bin Öğretmen Alımı Ne Zaman Yapılacak, Kontenjan Değişecek Mi?