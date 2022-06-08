Dünya İngiltereli hemşire Gıda bankalarını kullanırken kendimi dilenci gibi hissediyorum
AVRUPA

İngiltereli hemşire: Gıda bankalarını kullanırken kendimi dilenci gibi hissediyorum

İngiltere'de hiçbir kâr amacı gütmeyip insanlara gıda yardımında bulunma amacı taşıyan gıda bankaları gün geçtikçe artıyor. Gıda bankalarını kullananlar arasında bir acil durum hemşiresi de yer alıyor. Hemşire, evde ailesini beslemek için yeterli yiyecek olmadığı için gıda bankası kullanmaya zorlandığında kendini 'dilenci' gibi hissettiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltereli hemşire: Gıda bankalarını kullanırken kendimi dilenci gibi hissediyorum
Giderek daha fazla hemşire gıda bankalarına başvuruyor

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown "İngiltere gıda bankasına" son verilmesi çağrısında bulunurken, bunun artık bir "insani mesele" olduğunu çünkü sağlık görevlilerinin mesailerini bitirdikten sonra gıda paketleri için sıraya girmek zorunda kaldıklarını belirtti.

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Brown müdahaleyi dün Glasgow'daki Kraliyet Hemşirelik Koleji'nin yıllık kongresinde bir konuşma yaparak yaptı:

  • "Binlerce hemşire, yaşam pahalılığı krizi nedeniyle çocuklarını beslemek için öğün atladıklarını bildiriyor."

Hemşire şunları söyledi: "O kadar sıkıntılıydım ki kendimi hasta hissettim. Sadece kira ya da yemek ödeyecek param yoktu. Gıda bankası kullanmak zorunda kaldım çünkü dolaplarımda kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktu. Kendimi bir dilenci gibi hissettim."

Sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dünyanın en zengin beşinci ülkesinde durumun bu olması neredeyse inanılmaz. Bugün, çok fazla hemşire gıda bankalarında sıraya giriyor. Hemşirelerin uzun mesailer yapması ve ardından yemek kolileri için hastalarının yataklarını terk etmesi fikrinden nefret ediyorum. Elbette ülke olarak gıda bankaları, bebek bankaları ve giyim bankaları ile 2022 yılını bitirmek için gelmedik."

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