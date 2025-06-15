İngiltere'nin F-35 savaş uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı
İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptığı belirtildi. Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini kaydeden yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktardı.
Hindistanlı yetkililer, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını bildirdi.
Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini kaydeden yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktardı.
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