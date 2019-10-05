Irak kan gölü

Irak’ta, işssizliği, kamu hizmetlerinde yetersizliği ve yolsuzluğu protesto amacıyla başlayan ve İran’ı da hedef alan gösterilerde ölü sayısı her geçen gün artıyor. Devlet yetkililerinin çağrıları ve alınan güvenlik önlemlerine rağmen Iraklılar meydanlara çıkmaya devam ediyor. Dördüncü günü dolduran eylemlerde, güvenlik güçlerinin sert müdahale de bulunması tepkiyi arttırıyor. Ülkede dün eylemcilere yönelik müdahalede ölü sayısı, ikisi polis 60 kişiyi buldu, 2 bin 500 kişi ise yaralandı. Polisin gerçek mermi kullandığı eylemlerde, tüm uyarılara rağmen dağılmayan eylemcilere göz yaşartıcı gaz da kullanıldı. Yetkililer, en fazla can kaybının ülkenin güneyindeki Nassiriya kentinde olduğunu ifade etti. Nassiriya’da 18, başkent Bağdat’ta ise 16 kişi hayatını kaybetti. Gösteriler nedeniyle Bağdad’ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İnternete erişim de ülkenin kuzeyi hariç sağlanamıyor. Hükümetin olayları önleyememesi üzerine Irak Şiilerinin en yüksek dini mercii Ali Sistani’den de “gerçek reform” çağrısı geldi.

Göstericiler İran bayraklarını ve Humeyni posterlerini meydanlarda yakmaya devam ediyor.

SİSTANİ DEVREDE

Şii dini merci Sistani, mesajında Bağdad ve ülkenin güney kentlerinde “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle devam eden gösterilere karşı Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi’ye “gerçek reform” yapma çağrısında bulundu. Ülkede yaşananlar karşısında en büyük sorumluluğun parlamentoda bulunduğuna dikkat çeken Sistani, hükümeti oluşturan meclisteki iki büyük koalisyon (Sairun ve Fetih) vizyonunu değiştirmezse hiçbir somut reformun gerçekleşemeyeceğini savundu. Önceki gün de Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr göstericileri kollayan açıklamalar yapmıştı.

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ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ise göstericilerin taleplerinin kendileri tarafından anlaşıldığını, ancak hükümetin elinde sihirli bir değneğin bulunmadığını ve bir yıl içinde hayallerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Başkent Bağdad ve birçok vilayette günlerdir süren yoğun protestoların ardından Başbakan Abdulmehdi, Irak resmi televizyonunda konuştu. Abdulmehdi, “Biz bugün devletle devletsizlik tercihi arasındayız. Demokrasi sürecine ulaşana dek büyük tecrübeler elde ettik, şimdi ciddiyetle hizmet etmek ve çalışmak istiyoruz” dedi. Abdulmehdi, göstericilere ümitsizlik söylemlerinde bulunanlara, geriye dönüş ve toplumun militarize olması çağrısı yapanlara kulak asmamaları çağrısında bulundu.

BİN MEMUR GÖREVDEN ALINDI

Irak Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi, haklarındaki yolsuzluk davalarında daha önce hüküm giyen ancak görevlerine devam eden bin memurun görevden alınmasına karar verdi. Konsey tarafından yapılan yazılan açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Şeffaflık Komisyonu ve Soruşturma İdaresinin, haklarında “zimmete mal geçirmek, kamu malına kasten zarar vermek ya da haksız kazanç sağlamak” suçlarından hüküm verilen memurlarla ilgili raporunun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, farklı kademe ve devlet kurumlarındaki söz konusu bin memurun görevden alınmasına ve ileride orta ve üst derece görevlere getirilmemelerine karar verildiği kaydedildi.

Sadr’dan erken seçim çağrısı

Irak’taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr, ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi liderliğindeki hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaparak, şunları kaydetti: “Iraklıların kanının dökülmesi karşısında sessiz kalamayız. Hükümetin istifasıyla akan kanı durdurun. Birleşmiş Milletlerin himayesinde erken seçim yapalım.”