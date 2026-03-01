Yeni Şafak
Irak’a hava saldırısı düzenlendi: 4 ölü 2 yaralı

16:281/03/2026, Pazar
Irak’ın Diyala vilayetinde, kaynağı henüz netleşmeyen bir hava aracı ile düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Irak’ta kaynağı henüz netleşmeyen bir hava aracı ile saldırı düzenlendi. Yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Diyala’nın kuzeydoğusundaki Mikdadiye ilçesi kırsalında, tarım arazilerinin içinde bulunan ve karargah olarak kullanılan bir bina doğrudan hedef alındı.

4 kişi öldü

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları adli tıp kurumuna nakledilirken, yaralılar en yakın hastaneye sevk edildi.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, bölgedeki güvenlik birimleri olay yerinde inceleme başlattı.

Dün başkent Bağdat’ın güneyindeki Babil vilayetine bağlı Cerf el-Nasr bölgesinde Haşdi Şabi güçlerine ait karargahlara 2 kez saldırı düzenlenmişti.



