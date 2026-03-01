Irak’a hava saldırısı düzenlendi: 4 ölü 2 yaralı

Irak’ta kaynağı henüz netleşmeyen bir hava aracı ile saldırı düzenlendi. Yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Diyala’nın kuzeydoğusundaki Mikdadiye ilçesi kırsalında, tarım arazilerinin içinde bulunan ve karargah olarak kullanılan bir bina doğrudan hedef alındı.