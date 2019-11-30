Dünya Irakta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclise sundu
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Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, istifasını resmi olarak Meclis'e sundu. Meclis'in, Başbakan'ın istifa talebini ve Zikar vilayetindeki şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi

Irak Meclisi'nden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Abdulmehdi tarafından imzalanan istifa dilekçesi Meclis'e ulaştı.

Yetkili, Meclis'in, Başbakan'ın istifa talebini ve Zikar vilayetindeki şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanmasının beklendiğini ifade etti.

Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi dilekçeyi Meclis'e göndereceğini bildirmişti.

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Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Necef kentindeki İran Konsolosluğu önünde toplanan eylemcilere polisin müdahalesinde 80 kişi yaralandı. Başkent Bağdat'taki gösterilerde ise 2 kişi hayatını kaybetti.


Ne olmuştu?

  • Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
  • Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar ve Necef vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu dün 8 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

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