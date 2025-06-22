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Irak'ta bomba yüklü 2 İHA düşürüldü

Irak'ta bomba yüklü 2 İHA düşürüldü

19:0222/06/2025, Pazar
AA
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Yaşanan olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı bildirildi. (Foto: Arşiv)
Yaşanan olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı bildirildi. (Foto: Arşiv)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil şehrinde bomba yüklü iki İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erbil'in batısındaki Daraban köyünde saat 17.10'da bomba yüklü 2 İHA'nın düşürüldüğü ve olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken koalisyon güçlerine ait helikopterler de bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdi.



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