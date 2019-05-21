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Dünya Iraktan dünya petrol piyasasında istikrarsızlık uyarısı
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ORTADOĞU

Irak'tan dünya petrol piyasasında 'istikrarsızlık' uyarısı

Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, bölgede artan gerginliğin dünya petrol piyasasında istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.

Haber Merkezi AA
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Irak Petrol Bakanı Gadban, Suudi Arabistan'da düzenlenen 14. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Üretimi Denetleme Komitesi Toplantısı sonrası yayımlandığı yazılı açıklamada, dünya petrol piyasasının birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Piyasanın maruz kaldığı sorunlara değinen Gadban, "Başta bölgede artan gerginlik ve siyasi durumun meydana getirdiği jeopolitik faktörler olmak üzere Venezuela, Libya ve Nijerya'da istikrarsız petrol üretimi söz konusu. Bunun yanında ABD'nin artan petrol üretimine paralel, ortaya çıkan teknik sorunlar var." ifadelerini kullandı.

Irak Petrol Bakanı Gadban, söz konusu zorlukların petrol piyasasında karmaşıklık ve istikrarsızlığa sebebiyet verdiğini, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin piyasada gerekli dengenin sağlanmasında istekli olduğunu kaydetti.

  • OPEC'in 14. Üretimi Denetleme Komitesi Toplantısı, önceki gün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenmişti.

أكد وزير النفط العراقي ثامر عباس الغضبان، الثلاثاء، حرص تحالف (أوبك ) على "تحقيق التوازن المطلوب في أسواق النفط العالمية".

وقال الغضبان في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "تحديات عديدة تواجه أسواق النفط العالمية منها جيوسياسية بسبب الأوضاع والتوترات السياسية في المنطقة، فضلاً عن عدم استقرار الإنتاج النفطي في كل من فنزويلا وليبيا ونيجيريا".

وتزايدت التوترات في منطقة الخليج، عقب تلويح الولايات المتحدة بتصعيد عسكري ضد إيران، عقب تهديد الأخيرة بغلق مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم، ردا على تشديد واشنطن عقوباتها الاقتصادية عليها.

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ومؤخرا، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتا نفط سعوديتان لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري.

وأشار الغضبان أن هناك تحديات فنية تواجه أسواق النفط العالمية تشمل تنامي إنتاج الولايات المتحدة من النفط وأيضاً زيادة في المخزون النفطي العالمي للدول المستهلكة بسبب توفر فائض في العرض على حساب الطلب.

واعتبر الغضبان أن كل هذه التحديات "تمثل إرباكاً وعدم استقرار للأسواق النفطية".

وكشف الغضبان أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض إنتاج النفط لبلدان "أوبك " في جدة، بالسعودية الأحد، خلص إلى أهمية التزام الاعضاء بقرار خفض الإنتاج النفطي من أجل امتصاص الفائض في الأسواق العالمية.

وأوضح الغضبان أن ( أوبك ) سيعقد اجتماعا وزاريا في فيينا مطلع يوليو/ تموز المقبل، من أجل بلورة صيغة اتفاق جديد يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية ودعم أسعار النفط.

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