Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran doğu sınırına 130 kilometre 'güvenlik duvarı' inşa etti

İran doğu sınırına 130 kilometre 'güvenlik duvarı' inşa etti

16:5118/08/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkenin kuzeydoğu sınırında incelemelerde bulundu.
İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkenin kuzeydoğu sınırında incelemelerde bulundu.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Afganistan ve Pakistan'ın bulunduğu doğu sınırına 130 kilometre duvar inşa ettiklerini söyledi. Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla "düzensiz göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi" hedefliyor.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkenin kuzeydoğu sınırında incelemelerde bulundu.


Mumini, "Bugün ziyaret ettiğimiz bölüm, İran ordusu tarafından Rezevi Horasan ve Güney Horasan'da (Afganistan sınırı) inşa edilmekte olan sınır duvarıdır. Şu ana kadar yaklaşık 130 kilometrelik duvar inşa edilmiş, 185 kilometrelik altyapı çalışması yapılmıştır." dedi.


İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Afganistan ve Pakistan'ın yer aldığı ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini söylemiş, 103 kilometrelik duvarın inşa edildiğini aktarmıştı.


Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla "düzensiz göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi" hedefliyor.



#İran
#güvenlik duvarı
#İskender Mumini
#İran İçişleri Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üniversiteler ne zaman açılıyor ve belli oldu mu? 2025 - 2026 Üniversiteler akademik takvimlerine göre güz dönemi ders başlangıç tarihleri