İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı'na idam cezası: İngiltere adına casusluk yapıyordu

İran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idama mahkum edildi

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, eski Savunma Bakanı Ekberi, bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Ekberi, mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Sanığın, karara itirazının ardından dosya Yargıtay'da yeniden incelendi ve Yargıtay, itirazı reddederek Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladı.

Öte yandan İstihbarat Bakanlığı, Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi'ne (SIS) aktardığının tespit edildiğini duyurdu.

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Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisi'nin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirildi.

Ali Rıza Ekberi, 1997-2005 arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olduğu söylenen Ekberi'nin ne zaman tutuklandığına ilişkin bilgi verilmese de ülke medyasında 2019-2020 yılları arasında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verildi.

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