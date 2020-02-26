İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 44 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

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Cihanpur, son belirlemelere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının ise 139'a yükseldiğini belirtti.

Cihanpur ayrıca en fazla vakaya Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı.

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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini belirtmişti.