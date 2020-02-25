Dünya İranda Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
ORTADOĞU

​İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı​

İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı dün bir basın toplantısı düzenlemişti.
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı dün bir basın toplantısı düzenlemişti.

İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi.

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Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.

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Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede 31 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü aktaran Cihanpur, tespit edilen vaka sayısının 95'e çıktığını belirtti.

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