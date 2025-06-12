Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'da yangın: 10'dan fazla tekne yandı

İran'da yangın: 10'dan fazla tekne yandı

14:1712/06/2025, jeudi
DHA
Sonraki haber
İran'ın Bender Abbas şehrinde iskelede çıkan yangında 10'dan fazla tekne yandı.
İran'ın Bender Abbas şehrinde iskelede çıkan yangında 10'dan fazla tekne yandı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı. Yetkililer, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, 10'dan fazla teknenin yandığını açıkladı.

İran'ın Bender Abbas şehrindeki bir iskelede çıkan yangında 10'dan fazla teknenin yandığı bildirildi.


İran'ın Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı. Yetkililer, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, 10'dan fazla teknenin yandığını açıkladı.



#İran
#yangın
#tekne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sınavları 23 Haziran'da başlayacak: Sözlü sınavda kaç puan alan başarılı sayılacak?