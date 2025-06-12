İran'da yangın: 10'dan fazla tekne yandı

İran'ın Bender Abbas şehrinde iskelede çıkan yangında 10'dan fazla tekne yandı.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı. Yetkililer, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, 10'dan fazla teknenin yandığını açıkladı.
İran'ın Bender Abbas şehrindeki bir iskelede çıkan yangında 10'dan fazla teknenin yandığı bildirildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı. Yetkililer, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, 10'dan fazla teknenin yandığını açıkladı.
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