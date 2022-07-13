​İran’daki Türk köyleri hedefte: PKK/PJAK Türkleri göçe zorluyor

Dünya

Avrupa'da bu kış çok zor olacak: Petrol düşüyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyanın, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmadığını söyledi. Sidney'de küresel enerji forumunda konuşan Birol, “Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak” dedi.