​İran’daki Türk köyleri hedefte: PKK/PJAK Türkleri göçe zorluyor

O bölgelerden birisi de Ağrı yakınındaki Azacıg bölgesi. Nüfusun neredeyse tamamına yakını Türklerden oluşan bölgenin otlakları, birkaç yıl önce İran yönetimi tarafından yaylak olarak PKK/PJAK destekçisi köylülere tahsis edildi. Kaçakçılık yapan köylüler kazandığı parayla örgüte finans sağladı, diğer yandan da eleman devşirdi. Bölgedeki hakimiyetini tamamlamak isteyen PKK’nın İran kolu PJAK, son dönemde baskıyı arttırdı.
2 KÖYLÜYÜ KATLETTİ
- Zaman zaman bu kaçakçılarla Türk köylüleri kaçırıp darp eden, haraç alan örgüt, baskıyı katliama dönüştürdü. PKK/PJAK’lı teröristler Sufeli köyünde öğle saatlerinde silahsız Türk köylülerini hedef aldı. Saldırıda Ahmet Nemazi ve Muhammed Regabi adlı 2 Türk öldürüldü, Ali Rıza Hoşgorgu ağır yaralandı. İran güvenlik güçleri, “Kendi aralarında çatışmışlar” diyerek olayın üstünü kapattı. Ayaklanan köy halkı, bölgeye gelen yetkililerden katillerin cezalandırılmasını istedi. Türkiye sınırına yakın diğer bölgelerde de benzer sıkıntılar yaşanıyor. İran’ın göz yumduğu PKK/PJAK’ın insanları göçe zorladığını, birçok Türk’ün köylerden şehirlere taşındığı vurgulanıyor.