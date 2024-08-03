İran'dan flaş açıklamalar: Önümüzdeki saatler çok önemli gelişmelere sahne olacak

Terör devleti İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta, Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin ilk inceleme raporunu paylaştı ve suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği ifade etti.
İran'ın İsrail'e misilleme yapacağı söylentileri sonrası, ABD ordusu bölgeye takviye asker ve askeri teçhizat yolladı.
Hamaney'den gözdağı: Siyonist rejim bitti
Ayrıca Hamaney, savaş başlatma yetkisini Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a devreden kararı imzaladı.
"Önümüzdeki saatler çok önemli gelişmelere sahne olacak"
Türk Hava Yolları seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.