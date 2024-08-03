İran'dan flaş açıklamalar: Önümüzdeki saatler çok önemli gelişmelere sahne olacak

Terör devleti İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta, Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin ilk inceleme raporunu paylaştı ve suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği ifade etti.

İran'ın İsrail'e misilleme yapacağı söylentileri sonrası, ABD ordusu bölgeye takviye asker ve askeri teçhizat yolladı.

Hamaney'den gözdağı: Siyonist rejim bitti

İran Dini Lideri Ali Hamaney, Haniye suikastının sorumlusu İsrail'i tehdit ederek, "Siyonist rejim bitti" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Hamaney, savaş başlatma yetkisini Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a devreden kararı imzaladı.

"Önümüzdeki saatler çok önemli gelişmelere sahne olacak"

İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" haberini son dakika olarak geçerken, İran Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarını İsrail'den ayrılmaları için uyardı.

Türk Hava Yolları seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.

Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.







